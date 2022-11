Adieu aux problèmes de lecture dans Windows 11

Les systèmes d’exploitation Microsoft ne sont pas sans problèmes. Il offre désormais aux utilisateurs de Windows 11 une mise à jour de la chaîne de prévisualisation qui corrige certains problèmes de performances dans les jeux. Le fabricant de logiciels confirmait des problèmes et des performances inférieures aux attentes dans certains jeux. Cela s’est produit après la mise à niveau de certains utilisateurs de Windows 11 vers la dernière version de Windows 11 22H2.

Windows 11 résout les problèmes avec les jeux avec sa nouvelle mise à jour

« Certains jeux et applications peuvent connaître des performances plus lentes ou des saccades dans Windows 11, version 22H2 »Microsoft a déclaré à l’époque. « Les jeux et applications concernés activent par inadvertance des fonctionnalités de débogage des performances GPU qui ne sont pas destinées à être utilisées par les consommateurs. »

Bien que Microsoft n’ait pas répertorié les applications et les jeux exacts qui rencontraient des problèmes, la société a bloqué la mise à jour de Windows 11 2022 pour les systèmes avec des jeux concernés et a conseillé aux utilisateurs de ne pas mettre à niveau. Cette précaution a été supprimée il y a une semaine, et maintenant Microsoft a publié un correctif complet. Si vous exécutez la mise à jour Windows 11 2022, vous pouvez vérifier Windows Update et trouver un aperçu de la mise à jour KB5020044 que vous pouvez installer.

La dernière mise à jour contient de nombreuses améliorations

D’un autre côté, Nvidia a également eu quelques problèmes de démarrage avec les derniers pilotes de mise à jour, ce qui a également provoqué des saccades et des baisses de fréquence d’images. Nvidia a corrigé les problèmes en septembre.

La dernière mise à jour de Microsoft inclut également les correctifs de bugs typiques que Microsoft publie dans les versions cumulatives mensuelles, ainsi que de nouvelles alertes de stockage pour OneDrive, des améliorations de la fonctionnalité Windows Spotlight, etc. Vous pouvez trouver les notes de version complètes ici.

Microsoft a également révélé le mois dernier que certaines fonctionnalités de virtualisation de Windows 11 peuvent affecter les performances de jeu. Microsoft a fourni des instructions aux joueurs pour les désactiver, mais il est important de réactiver les fonctionnalités si vous les désactivez temporairement pour donner la priorité aux performances.