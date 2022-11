Spotify Wrapped 2022 est sorti: où trouver la collection annuelle de musique et de podcasts

Spotify a publié le Spotify Wrapped 2022 pour tous les abonnés. La nouvelle fonctionnalité est déjà virale. L’application a également publié des données sur la musique la plus écoutée au monde : l’artiste en tête du classement est le portoricain Bad Bunny tandis qu’en Italie, en revanche, Sfera Ebbasta est en haut du podium.

Cette période de l’année est arrivée. Un jour avant 2021, Spotify a publié Spotify Wrapped. C’est une collection de chansons et de podcasts qui est faite sur mesure pour chaque utilisateur et vous permet de voir les artistes, les genres et les chansons les plus écoutés au cours de l’année de référence.

Le succès de Wrapped est principalement lié à la possibilité de partager les cartes que l’application génère directement sur les réseaux sociaux. Accéder à cette fonction et créer des cartes est assez simple. La première étape consiste à ouvrir l’application, à ce stade, accédez simplement à la page d’accueil. Sous les cases avec vos écoutes récentes vous trouverez l’espace dédié à votre Wrapped.

Ce que vous voyez sur Spotify Wrapped

Une fois que vous avez cliqué sur Wrapped, l’analyse de vos goûts musicaux commence. Tout d’abord, un classement des genres les plus écoutés est présenté. Ensuite, nous passons à la routine quotidienne, qui montre les genres les plus écoutés dans chaque tranche horaire : matin, après-midi et soir. À ce stade, Spotify calcule les minutes passées sur l’application au cours de l’année.

Toujours au sujet des données, vous pourrez également voir la chanson que vous avez le plus écoutée au cours de l’année. La liste de lecture avec les chansons les plus écoutées de 2022 est également utile pour l’avenir. Vous pouvez l’ajouter directement à votre bibliothèque. L’application se termine par des jeux de mots sur des idiomes liés aux oignons et une carte récapitulative avec toutes les données de l’année.

SPOTIFIER | Une des captures d’écran de Spotify Wrapped

Comment partager Spotify Wrapped sur Instagram

Le partage est optimisé pour toutes les plateformes. Cliquez simplement sur le bouton situé sous chaque carte. Attention : les animations sont perdues avec le partage. Toutes les cartes sont publiées comme statiques.

Les chanteurs et chansons les plus écoutés en Italie et dans le monde

Parallèlement à la sortie de Wrapped, Spotify a également publié des données sur la musique la plus écoutée au monde. Pour la troisième année consécutive, l’artiste avec le plus d’écoutes est le portoricain Bad Bunny, la chanson avec le plus grand nombre d’écoutes est « As It Das » de Harry Styles. Le haut du classement italien est de Sfera Ebbasta, tandis que la chanson la plus écoutée est Brividi de Blanco et Mahmood. Le podcast le plus écouté au monde reste The Joe Rogan Experience.

SPOTIFIER | La routine matinale selon Spotify Wrapped