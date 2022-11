Spotify lance Wrapped 2022 avec un test de « personnalité d’écoute » aux côtés de votre musique préférée

L’expérience Wrapped populaire de Spotify est maintenant disponible et rassemble tous vos morceaux, artistes, genres et plus encore les plus écoutés. Cette année, il y a aussi un test de « personnalité à l’écoute » pour révéler ce que vos goûts musicaux disent de vous.

Spotify a annoncé l’arrivée de Wrapped 2022 dans un article de blog ce matin :

« 2022 Wrapped est une célébration de l’année écoulée et une invitation à se joindre à la fête. Il s’agit des connexions bidirectionnelles qui rassemblent chaque jour des millions de créateurs et de fans grâce à l’audio. Nous savons qu’il n’y a pas deux auditeurs identiques, donc 2022 Wrapped vous encourage à contempler votre kaléidoscope audio vibrant et à le montrer au monde. Découvrez de l’intérieur tout ce qui concerne #SpotifyWrapped, de nos top-listes annuelles aux genres musicaux et aux types de personnalité qui composent votre expérience. »

Spotify Wrapped 2022 maintenant disponible

Spotify Wrapped affiche une variété de statistiques intéressantes sur ce que vous avez écouté au cours de la dernière année. Cela inclut vos meilleurs artistes, chansons et podcasts. Vous pouvez également voir votre total de « minutes écoutées » pour l’année.

Plus de détails dans Spotify Wrapped :

Vos 100 meilleures chansons

Vos 5 meilleurs artistes

Top 5 des podcasts

Top 5 des genres

Et plus

Test de personnalité à l’écoute

La nouveauté de cette année est le test de personnalité d’écoute de Spotify. C’est comme un Myers-Briggs mais pour la musique. Voici comment Spotify le décrit :

« Votre personnalité d’écoute est une nouvelle fonctionnalité qui vous renseigne non seulement sur la musique que vous écoutez, mais également sur vos goûts musicaux, apportant une toute nouvelle couche de personnalisation et de perspicacité à l’ensemble de l’expérience Wrapped.

Si vous aimez les tests de personnalité – qui n’aime pas – vous adorerez plonger dans les 16 types de personnalité d’écoute possibles que nous avons créés pour 2022 Wrapped.

Découvrez-en plus sur les personnalités à l’écoute dans l’annonce et dans l’application Spotify.

Comment obtenir Spotify Wrapped 2022

Spotify Wrapped 2022 se déploie aujourd’hui exclusivement dans l’application Spotify pour iOS et Android

Assurez-vous d’avoir la dernière version de l’App Store, puis rendez-vous sur Maison onglet – c’est là que vous pouvez découvrir votre expérience Wrapped 2022 personnalisée

onglet – c’est là que vous pouvez découvrir votre expérience Wrapped 2022 personnalisée Revenez bientôt si vous ne voyez pas encore Wrapped

Utiliser Apple Music ?

Si vous êtes un utilisateur Apple Music, assurez-vous de consulter notre guide complet sur Replay 2022 :

Top artistes et plus sur Spotify

Spotify a également partagé des détails sur les meilleurs artistes, chansons, albums et podcasts à travers le monde :

Artistes mondiaux les plus diffusés : Devenir le premier artiste à figurer en tête de la liste des artistes les plus écoutés de Spotify trois années de suite, Le rappeur portoricain Bad Bunny a pris la première place pour l’artiste le plus écouté dans le monde, générant plus de 18,5 milliards de streams cette année. La deuxième artiste le plus écouté – et artiste féminine la plus écoutée de l’année – est Taylor Swift (#2), suivi de Canard (#3), Le weekend (#4) et BTS (#5).

Albums mondiaux les plus écoutés : Artiste le plus écouté Mauvais lapin est également en tête de la liste des albums les plus écoutés avec Un Verano Sin Ti (#1), suivi de Styles Harry‘ troisième album studio, La maison d’Harry (#2). Dans une répétition des favoris mondiaux de l’année dernière, Olivia Rodriguec’est ACIDE (#3), d’Ed Sheeran = (#4), et Doja Cat’s Planète elle (#5) reviennent chacun aux troisième, quatrième et cinquième places respectivement.

Artistes les plus viraux : Quand il s’agit de partager, Taylor Swift prend la première place en tant qu’artiste dont la musique est le plus souvent partagée de Spotify vers les plateformes sociales. Le weekend arrive au numéro 2, suivi de Mauvais lapin(#3). Le 4ème artiste le plus viral est BTS et Lana del Rey complète le top 5.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :