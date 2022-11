Jamf annonce une nouvelle fonctionnalité AWS Verified Access pour une sécurité informatique accrue

Aujourd’hui, Jamf a annoncé une nouvelle intégration avec Amazon Web Services qui aidera les utilisateurs d’AWS et de Jamf à renforcer leur posture de sécurité. AWS Verified Access permet aux clients de définir des politiques ou des critères dans Jamf qui doivent être respectés avant d’autoriser les utilisateurs finaux et leurs appareils respectifs à accéder aux services internes sur AWS. Désormais, grâce à la fonctionnalité AWS Verified Access, les organisations utilisant Jamf peuvent vérifier que les appareils sont gérés et respectent un seuil de risque acceptable avant de fournir un accès aux services internes critiques.

Les clients peuvent définir des politiques adaptées à leurs besoins spécifiques et à leur niveau de risque. Par exemple, un client peut vouloir autoriser uniquement les appareils gérés et provenant d’une plage d’adresses IP spécifique, avoir un certain score de risque d’appareil présent ou avoir une version minimale du système d’exploitation. Pour les entreprises qui exécutent des applications sur AWS, le support de Jamf crée un moyen simple de sécuriser les données de l’entreprise en vérifiant qu’une personne essayant d’utiliser une application est un utilisateur et un appareil de confiance. Cette intégration est une composante de la vision plus large de Accès sécurisé Jamf qui a été présenté lors de la conférence des utilisateurs Jamf Nation de cette année.

« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec AWS, l’une des offres cloud les plus complètes et les plus largement adoptées au monde, pour aider nos clients communs à renforcer la sécurité organisationnelle tout en simplifiant les contrôles de sécurité », a déclaré Dean Hager, PDG de Jamf. Grâce à cette intégration, les organisations peuvent utiliser l’infrastructure AWS dans laquelle elles ont investi, donner aux utilisateurs les appareils qu’ils aiment et dépendre des flux de travail de sécurité auxquels les équipes informatiques et de sécurité font confiance.

Plus tôt cet automne, Jamf a annoncé qu’il s’était associé à Amazon Web Services pour développer un flux de travail rationalisé pour gérer et sécuriser l’utilisation à grande échelle des instances Mac Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Cette nouvelle intégration permet aux organisations de fournir un accès fiable aux ordinateurs Mac virtuels de la même manière qu’ils le font pour les ordinateurs physiques, offrant une allocation flexible des ressources.

AWS est fier de continuer à travailler avec Jamf afin que les organisations puissent fournir un accès sécurisé à leurs utilisateurs, a déclaré Dave Brown, vice-président d’Amazon EC2 chez AWS. L’annonce d’aujourd’hui d’AWS Verified Access Integration est la prochaine étape d’un partenariat puissant visant à aider l’entreprise à réussir avec Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :