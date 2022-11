Seuls deux États sont opposés à l’idée d’une société sans numéraire

Une patate chaude : L’avancement de la technologie a vu beaucoup de choses que nous pensions autrefois disparaître pour toujours. Mais l’un des domaines les plus controversés à l’heure actuelle est la perspective d’une société sans numéraire. Différents pays ont des opinions différentes sur la question, et aux États-Unis, une nouvelle étude suggère que seuls deux États s’opposent à l’abandon définitif des billets verts.

Le site Web d’information et de comparaison Merchant Machine s’est penché sur le nombre de pays et d’États qui souhaitent une société sans numéraire. Cela a été déterminé en utilisant un outil d’analyse des sentiments de l’IA qui a calculé la proportion de tweets géomarqués négatifs et positifs sur le sujet – pas la méthode la plus précise, mais cela nous donne quand même une idée de l’opinion publique.

En se concentrant sur les États-Unis, où quatre personnes sur dix déclarent désormais ne pas transporter d’argent liquide du tout, seuls l’Alabama et le Delaware sont les États qui se sont prononcés plus fortement en faveur de la conservation du papier et de la monnaie. Hormis ces deux exceptions, la plupart des États tweetent positivement sur une société sans numéraire au moins un quart du temps, les plus positifs étant le Dakota du Sud (où 39,22 % des tweets sont positifs), le Dakota du Nord (38,78 %), l’Iowa (38,48 % ) et Wisconsin (38,27%).

L’un des problèmes liés à l’absence d’argent liquide est les problèmes que cela causera aux membres les plus pauvres de la société qui n’ont peut-être pas de compte bancaire. Il est peu probable que ce soit une coïncidence si la plupart des tweets positifs proviennent d’États où les taux de personnes non bancarisées sont plus faibles. Seuls 4,9 % des résidents du Dakota du Nord et du Dakota du Sud n’ont pas de compte courant, et ce nombre tombe à 2,6 % dans l’Iowa. En Alabama, qui avait le moins de tweets pro-cashless, le chiffre non bancarisé est de 7,6 %.

On estime que 6,5 % des ménages américains n’ont aucun compte bancaire. Selon l’ancien sénateur du Delaware David McBride, de nombreuses personnes dans l’État ne peuvent pas obtenir de cartes de crédit ou de débit. Le Delaware est également l’une des nombreuses villes et États des États-Unis où les magasins sans numéraire sont interdits, une liste qui comprend San Francisco et le New Jersey.

Les États-Unis sont l’un des 54 pays qui, selon les recherches, veulent se passer d’argent liquide. Il y avait 32 pays qui ont rejeté l’idée, la France étant la plus opposée.

La pandémie a obligé un grand nombre d’entreprises à se passer d’argent liquide, et de nombreux consommateurs ont découvert qu’ils préféraient cela. À en juger par les nombreux messages de colère sur Facebook sur le fait de ne pas perdre d’argent physique, c’est un sujet qui déclenche des arguments passionnés de la part des personnes du camp opposé, souvent par crainte de fraude ou de vol.