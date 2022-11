Test de référence présumé des surfaces de puces «M2 Max» inédites d’Apple sur le Web

Nous entendons depuis un certain temps des rumeurs sur la prochaine génération de Mac, qui devraient être introduites dans le courant de 2023. Alors qu’Apple n’a pas encore annoncé officiellement les nouvelles machines, un test de référence supposé de la puce «M2 Max» inédite a fait surface sur le Web avec des détails sur les performances de la puce qui devrait alimenter les nouveaux Mac.

La nouvelle puce M2 Max d’Apple n’est peut-être pas une énorme mise à niveau

Comme l’a noté CrevettePommePro sur Twitter, un résultat de test de Geekbench 5 (une plate-forme utilisée pour mesurer les performances du processeur) a été publié à partir d’un appareil identifié comme « Mac14.6 ». Fait intéressant, Geekbench 5 montre que cet appareil dispose d’un processeur Apple M2 Max, qui n’existe pas officiellement.

Selon la plate-forme, la puce M2 Max utilisée dans le test de référence dispose d’un processeur à 12 cœurs avec 3,54 GHz et 96 Go de RAM. Il a marqué 1853 sur un seul cœur et 13855 sur plusieurs cœurs. À titre de comparaison, la puce M1 Max qui alimente le MacBook Pro et le Mac Studio d’entrée de gamme possède 10 cœurs à 3,2 GHz et obtient 1746 en monocœur et 12154 en multicœur.

Sur la base de ces tests, la puce M2 Max n’est qu’environ 14 % plus rapide que la puce M1 Max. Étant donné que les résultats proviennent d’une machine réelle, il n’est pas clair si Geekbench 5 n’a pas réussi à mesurer les performances complètes du nouveau processeur ou si M2 Max ne sera en fait pas une énorme mise à niveau par rapport à M1 Max, ce qui ne semble pas improbable.

Par exemple, la puce M2 de base, qui a été introduite plus tôt cette année avec le nouveau MacBook Air, n’est que 11 % plus rapide que la M1 en monocœur et 19 % plus rapide en multicœur. En effet, Apple a conservé la même architecture de 5 nanomètres dans la nouvelle puce et s’est concentré sur l’efficacité énergétique plutôt que sur les gains de performances.

Dans le même temps, le fournisseur de puces d’Apple, TSMC, n’a pas encore livré de puces de 3 nanomètres de nouvelle génération, il ne serait donc pas surprenant que le nouveau M2 Max soit également basé sur l’architecture actuelle de 5 nanomètres.

Selon les rumeurs, de nouveaux Mac M2 arriveront en 2023

Selon les rumeurs, Apple présenterait plusieurs nouveaux Mac en 2023. Cela comprend les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Mac Studio et le tant attendu Mac Pro alimenté par Apple Silicon.

En ce qui concerne la puce M2 Max, il est fort probable qu’elle alimentera les versions haut de gamme du nouveau MacBook Pro et le modèle d’entrée de gamme Mac Studio, qui devrait également avoir une version encore plus puissante avec la puce M2 Ultra. . Apple a également un nouveau Mac mini en préparation, qui aura des versions avec les puces M2 et M2 Pro.

