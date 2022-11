Téléchargez CoD Warzone 2.0 Season 1 Battle Pack gratuitement avec PS Plus

Call of Duty : Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 profitent déjà du contenu attendu lors de leur première saison. Parmi eux, une promotion exclusive pour les joueurs sur les consoles PS5 et PS4. Si vous êtes membre de PlayStation Plus, vous pouvez déjà obtenir sans frais supplémentaires le Phantom Battle Pack, qui comprend des éléments skins exclusifs.

Oni tactique – Skin d’opérateur

Oni Avenger – Plan d’arme pour l’ouragan SMG

Oni Oracle – Projet d’arme de pistolet

Croc de démon – Amulette

Démon fractal – Emblème

Sony Oni – Carte de visite

Favoriser la mort – Autocollant

Comme pour les autres contenus exclusifs vus dans l’original, ces skins ne seront visibles que par ceux qui les jouent sur les plateformes désignées. Ceux sur Xbox et PC y verront un aperçu de base. Et si vous passez à un autre système grâce au système de progression croisée, vous pourrez toujours utiliser ces plans d’armes malgré la perte de leur image spéciale.

Warzone 2.0 Battle Royale Madness est maintenant disponible

L’arrivée de Call of Duty : Warzone 2.0 marque une nouvelle avancée pour la franchise. L’évolution de l’opus 2020 propose de nouvelles mécaniques qui boostent l’interaction entre les joueurs, comme le chat de proximité et la possibilité de pouvoir inviter des ennemis dans votre escouade. Dans ce lien, nous vous donnons 5 conseils que vous ne connaissiez probablement pas jusqu’à présent.

Mais la grande nouveauté se trouve dans le mode DMZ, un aspect complémentaire du battle royale qui amène la formule Call of Duty à embrasser le concept Escape from Tarkov. Sur la carte, vous trouverez une multitude de menaces contrôlées par l’intelligence artificielle qui coexistent avec le reste des équipes de joueurs. Vous devrez accomplir des missions pour pouvoir rassembler des équipements améliorés dans chaque raid; cependant, prendre des risques peut aussi avoir des conséquences. Si vous mourez, vous perdrez tout l’équipement que vous avez porté dans le jeu.

