Se désengager de la fabrication en Chine est difficile, mais cela se fait lentement

Une patate chaude : Comme un train quittant la gare, il semble désormais inévitable que les entreprises américaines agissent pour réduire, voire éliminer complètement, leur dépendance à l’égard de la Chine. Il a fallu beaucoup de temps pour démarrer, les entreprises se plaignaient de l’évolution des conditions en Chine depuis une décennie. La guerre commerciale de 2018 a été l’étincelle qui les a vraiment fait bouger, et leurs progrès n’ont fait que s’accélérer depuis lors. Ce processus prendra des années, voire des décennies, mais à ce stade, il est probablement imparable.

Nous avons récemment entendu parler de l’ouverture par Texas Instruments d’une usine d’emballage à Chengdu, et nous avons pensé qu’il s’agissait probablement de la dernière usine de semi-conducteurs que TI, ou toute autre entreprise américaine, ouvrirait en Chine. Mais qu’impliquera le découplage pour les demi-finales ? Il y a deux facettes à cela : la Chine en tant que fournisseur et la Chine en tant que client.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

En tant que client, la Chine est un marché important, mais pas aussi important pour d’autres produits comme les produits de luxe. En 2021, la Chine a importé pour environ 433 milliards de dollars de semi-finis, ce qui représente une part énorme de l’industrie, mais surtout, la grande majorité de ces importations ont été emballées dans d’autres marchandises, puis exportées vers le reste du monde sous forme d’ordinateurs, de téléphones et de téléviseurs.

En termes de consommation intérieure, la demande chinoise de semi-finis et de produits contenant des semi-finis représente quelque part plus près de 10 à 15 % de l’industrie. C’est encore un grand nombre, mais une grande partie de ce chiffre est menacé par des alternatives nationales, en particulier autour des processus de pointe, donc il va baisser, peu importe ce que font les entreprises américaines en Chine.

À moins de graves conflits géopolitiques, nous pensons qu’il est peu probable que les entreprises américaines de semi-conducteurs soient entièrement bloquées de la Chine, nous avons donc tendance à considérer cela comme moins de perte de client et plus comme une période prolongée de vents contraires sur les ventes. Moins de croissance, pas nécessairement décline.

Le côté fournisseur est plus compliqué. Aujourd’hui, la Chine offre vraiment deux choses aux entreprises américaines de semi-conducteurs : les usines de fabrication de pointe et les tests et assemblages externalisés (OSAT, ou emballage et test).

Les fabs de pointe sont quelque peu limitées maintenant, mais en général, le monde a une capacité suffisante pour prendre une grande partie du mou. Chaque économie manufacturière cherche actuellement à ajouter une capacité de semi-finis de pointe aujourd’hui. Une grande partie de cela ne finira pas par être construite, mais suffisamment pour que nous pensons que les entreprises américaines auront le choix entre de nombreuses options. Certes, certains pans de l’industrie sont plus dépendants de la Chine, la mémoire par exemple, mais pour tous les autres, le découplage devrait être plus facile.

OSAT est plus problématique. La capacité d’emballage et de test de la Chine a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’un travail hautement qualifié et à forte intensité de main-d’œuvre qui cadre bien avec les forces manufacturières globales de la Chine. Il faudra un travail considérable pour réduire la dépendance à cet égard. D’autres pays ont une certaine capacité de conditionnement, notamment la Malaisie, mais la position de la Chine est ici assez forte.

D’un autre côté, l’emballage devient une partie plus importante de l’écosystème des semi-finis, c’est une partie de la solution au ralentissement de la loi de Moore. En conséquence, il a attiré une attention considérable ces derniers temps. Les principales fonderies, comme TSMC et Intel (pas encore exactement une fonderie), ont investi massivement dans leurs flux d’emballage. De plus, le flux OSAT type est déjà assez réparti. Nous travaillons régulièrement avec des sociétés de semi-finis qui sous-traitent le travail OSAT à un seul fournisseur, mais ce fournisseur expédiera des versions dans toute l’Asie pour équilibrer la capacité et les capacités.

En allant un peu plus loin, nous pensons qu’il est également important d’examiner la capacité de fabrication plus large de la Chine. Cela s’avérera probablement la partie la plus difficile de la chaîne d’approvisionnement pour réduire la dépendance à l’égard de la Chine.

La Chine a maintenant 40 ans d’améliorations cumulatives dans ses compétences de fabrication. Des régions entières du pays ont des réseaux d’installations de fabrication interconnectées allant de centaines de fournisseurs spécialisés aux écoles de formation. Dans certaines parties de la Chine, les certifications ISO sont tellement ancrées dans la culture locale que nous avons vu des bars, des restaurants et des lieux de divertissement associés proclamer fièrement leur adhésion à une expertise de processus certifiable. Obtenir des choses fabriquées en Chine est juste plus facile (pas facile, mais certainement plus facile). Demandez à quiconque a essayé de développer un gadget électronique à faible volume ces dernières années – trouver des fournisseurs fiables aux États-Unis pour la conception, l’approvisionnement, l’assemblage et l’assurance qualité peut être pénible, alors qu’en Chine, il existe des centaines d’entreprises qui peuvent faire tout cela en -maison, généralement pour beaucoup moins cher.

Tout cela pour dire que le découplage des semi-produits et de la fabrication électronique de la Chine ne doit pas être un processus traumatisant, mais cela prendra de nombreuses années. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Apple prévoyait de délocaliser entièrement la majorité de sa production hors de Chine au cours les sept prochaines années. Et c’est Apple, probablement le meilleur au monde en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement électronique. Pour tous les autres, le découplage viendra, mais pas rapidement.

Carotte, bâton et renonciation

Une question importante qui plane autour des semi-sanctions américaines contre la Chine est de savoir si les États-Unis amèneront leurs alliés à soutenir les mesures. Les gens aux États-Unis pourraient être choqués d’apprendre que toutes les personnes dans le reste du monde ne ressentent pas la même chose à propos de la Chine, et encore plus choquant, ces personnes pourraient avoir de grands intérêts à continuer à faire des affaires avec la Chine.

Nous ne sommes pas des experts en politique (de loin), mais nous avons une idée des entreprises d’autres pays qui prendront le plus d’ombrage avec les restrictions et certaines choses qui pourraient être en mesure de compenser les préoccupations de ces alliés.

Lorsque les États-Unis ont publié les dernières règles en octobre, les auteurs ont délibérément tronqué la fenêtre entre l’annonce et la mise en œuvre, dans certains cas jusqu’à une semaine seulement. Les mesures passées avaient généralement été partagées des mois avant leur annonce. Avec ces dernières mesures beaucoup plus larges, le gouvernement américain voulait éliminer le potentiel d’ordres de thésaurisation de dernière minute. Nous soupçonnons également qu’ils voulaient limiter la capacité des lobbyistes basés aux États-Unis à diluer les sanctions. Tactiquement, cela avait du sens, mais cela s’est fait au prix de l’absence de contrôle extérieur des règles. Les entreprises américaines n’ont eu que peu d’occasions de se préparer, un sujet pour un futur article, mais surtout, le gouvernement américain n’a fourni pratiquement aucun test aux alliés. Pour le moins que l’on puisse dire, cela n’a pas été bien reçu.

Quatre pays en particulier sont les plus touchés par ces mesures. Les Pays-Bas – siège de l’ASML ; Corée du Sud – siège de Samsung, Hynix et d’une foule de petits fournisseurs ; Taïwan, siège de TSMC, UMC et d’une grande partie de la chaîne d’approvisionnement ; et le Japon – avec une importante industrie électronique et WFE. Ajoutez au Royaume-Uni – la patrie d’Arm, l’Allemagne dont l’économie industrielle est assez dépendante de la Chine, et quelques-uns de leurs voisins entraînent des problèmes avec l’UE plus largement.

La situation de chaque pays et ensemble d’entreprises est un peu différente, mais toutes se retrouvent dans une position où le support de leur allié les États-Unis pourrait entraîner directement une perte de revenus, des montants importants dans de nombreux cas.

Ces entreprises représentent des maillons très importants de la chaîne d’approvisionnement, et le support des alliés fera probablement la différence entre le succès ou l’échec des mesures. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils garder leurs alliés à leurs côtés ? Nous pensons qu’il y a quatre pistes à considérer.

Le premier est la reconnaissance d’objectifs communs. Beaucoup de ces pays se sont montrés de plus en plus préoccupés par le comportement de la Chine ces dernières années, et bon nombre des entreprises figurant sur cette liste ont souffert des mêmes pratiques commerciales déloyales qui ont déclenché la guerre commerciale en premier lieu. Sur le front diplomatique, la diplomatie chinoise agressive et « guerrière du loup » ces dernières années semble avoir coupé court aux approches plus diplomatiques pour trouver un terrain d’entente. Nous soupçonnons que bon nombre de ces pays partagent au moins certaines des préoccupations de sécurité nationale et de l’anxiété économique des États-Unis à propos de la Chine, et pourraient donc soutenir les mesures.

Même si cela est vrai pour les gouvernements, de nombreuses entreprises impliquées peuvent chercher à persuader leurs gouvernements de leur permettre de continuer à faire des affaires avec la Chine. Certaines des entreprises ont déjà investi massivement en Chine et perdre l’accès à ces actifs pose des difficultés assez sérieuses.

Dans les cas particulièrement aigus, le gouvernement américain a proposé des dérogations aux règles.

Dans les cas particulièrement aigus, le gouvernement américain a proposé des dérogations aux règles. Hynix et Samsung semblent les avoir obtenus, et d’après ce que nous pouvons dire, les États-Unis sont assez indulgents en les distribuant aux pays alliés. Cependant, les dérogations ne sont valables que pour un an, et personne ne sait vraiment si elles seront prolongées. D’après ce que nous pouvons dire, les États-Unis semblent adopter une application sélective de certaines de leurs politiques, ce qui n’est pas vraiment un confort pour la plupart des entreprises, mais indique un certain degré de flexibilité.

De l’autre côté du grand livre, le gouvernement américain a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il avait un « bâton » proverbial à polir pour « encourager » la conformité. Les nouvelles (et anciennes) règles indiquent très clairement que tout produit contenant une propriété intellectuelle pouvant être liée de quelque manière que ce soit aux États-Unis soumet l’ensemble du produit à la réglementation. Cela est particulièrement évident dans le cas d’ASML, qui possède une importante opération logicielle aux États-Unis.

Les machines EUV d’ASML sont au cœur des sanctions, et nous pensons que le gouvernement américain fera un long chemin pour s’assurer qu’aucune de celles-ci ne soit vendue à la Chine. Dans une moindre mesure, cela est également vrai pour TSMC. En plus de leur dépendance vis-à-vis des machines contenant la propriété intellectuelle américaine, il y a aussi la question des outils EDA, une partie cruciale du flux de processus de fonderie. Les sociétés EDA sont toutes basées aux États-Unis, et leur retrait de l’équation gomme l’ensemble de l’industrie.

Entre ces deux extrêmes, les États-Unis semblent envisager toute une série de mesures pour apaiser les inquiétudes étrangères concernant les sanctions. Dans la newsletter Digits to Dollars, nous avons lié un rapport de Digitimes qui avertissait que les États-Unis envisageaient de restreindre les fabricants chinois de téléviseurs OLED.

Les fabricants de téléviseurs chinois représentent une grande partie de l’industrie, mais il est difficile de les considérer comme une menace pour les États-Unis. Ils opèrent sur un marché ultra-concurrentiel, réalisant de maigres bénéfices. Les États-Unis n’ont pas de fournisseurs nationaux et semblent avoir peu de raisons de s’attaquer à ce secteur. Cela étant dit, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan se soucient tous beaucoup des téléviseurs et ont dû faire face à des années de concurrence à bas prix en RPC qui ronge leur part de marché.

Nous n’avons aucune idée si les États-Unis vont réellement prendre des mesures contre les fabricants de téléviseurs chinois, mais ce serait probablement une initiative diplomatique intelligente de les proposer à leurs alliés. (Conseil de pro pour les régulateurs américains : jetez un œil aux accords de collecte et de conservation des données de ces entreprises.)

Au-delà des demi-finales, nous pensons également que ces sanctions pourraient offrir d’autres incitations aux entreprises des pays alliés. De notre point de vue, l’une des parties les plus controversées des sanctions sera ce qu’elles signifient pour l’industrie automobile chinoise naissante. La Chine compte environ 50 fabricants de véhicules électriques aujourd’hui, et la RPC aimerait beaucoup avoir une industrie automobile compétitive à l’échelle mondiale. Comme nous l’avons noté, les demi-finales sont une partie de plus en plus importante de l’industrie. La Chine est sur la voie de l’autosuffisance pour les semi-conducteurs analogiques et de pointe, mais l’avenir de l’industrie automobile dépendra fortement de l’accès à des processeurs numériques de pointe pour les ADAS et les systèmes d’autonomie. Si les constructeurs automobiles chinois ne sont pas en mesure d’obtenir ces puces, ils subiront un désavantage concurrentiel important. C’est une situation que d’autres pays pourraient apprécier. L’Allemagne, par exemple. Nous imaginons qu’il existe de nombreux autres points de levier similaires que les États-Unis peuvent appliquer, si nécessaire.

En mettant tout cela ensemble, nous pensons que les États-Unis ont suffisamment de flèches dans leur carquois pour générer le support de leurs alliés. Il n’est pas clair si le gouvernement américain sera en mesure de gagner le support de certaines des entreprises individuelles, mais nous soupçonnons que leurs gouvernements verront des raisons de revenir.