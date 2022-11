Google rend l’une de ses applications iOS disponible sur le Mac App Store

Alors que les Mac alimentés par Apple Silicon peuvent exécuter la plupart des applications iOS, la grande majorité des développeurs se sont désistés. Google l’a fait fin 2020, bien qu’il ait récemment rendu son application iPhone/iPad AI Test Kitchen disponible sur le Mac App Store.

Google a annoncé AI Test Kitchen comme un moyen pour le public «d’apprendre, d’expérimenter et de donner son avis sur la technologie émergente de l’IA» lors de l’I / O 2022 en mai. La disponibilité s’est ouverte ces derniers mois avec trois démos pour tester trois expériences propulsées par LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) :

Imaginez-le : Nommez un lieu et LaMDA vous proposera des pistes pour explorer votre imagination.

Listez-le : nommez un objectif ou un sujet et voyez dans quelle mesure LaMDA peut le décomposer en plusieurs listes de sous-tâches.

Parlez-en (Dogs Edition): suivez la conversation et voyez où elle va. C’est juste une conversation amusante, un peu bizarre et ouverte.

L’application nécessite une connexion au compte Google et possède une interface utilisateur très simple sans barre inférieure ni tiroir de navigation. Il y a juste un carrousel où vous glissez pour sélectionner (en double-cliquant, curieusement) la démo que vous souhaitez lancer.

AI Test Kitchen vous explique ensuite ce que vous devez faire et quels commentaires peuvent être fournis. Après cela, il ne s’agit que d’un champ de texte avec lequel interagir avec chaque expérience de synthèse IA/texte générative. Le menu de débordement en haut à droite vous permet de partager la transcription, d’envoyer des commentaires et de supprimer les données de session.

Lancée sur un Mac, l’application exploite une interface utilisateur iPad qui peut être étendue pour occuper tout votre écran. Il est disponible en anglais pour les utilisateurs en Australie, au Canada, au Kenya, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La « Saison 2 » d’AI Test Kitchen arrive bientôt avec des démos qui présentent la génération de texte en image.

La présence d’AI Test Kitchen sur le Mac App Store est très probablement un événement ponctuel, voire accidentel, car le Web permet aux services Google d’en faire plus. L’application YouTube est une demande toujours populaire, et la société permet désormais aux abonnés YouTube Premium de télécharger des vidéos pour une lecture hors ligne sur le Web de bureau via Chrome, Edge et Opera. L’application Mac native la plus récente de la société est destinée au VPN Google One, tandis qu’il existe bien sûr Chrome et Drive pour ordinateur de bureau.

