UAG lance la batterie Lucent Power compatible MagSafe avec béquille pour iPhone

Urban Armor Gear (UAG) est sorti avec son nouvel accessoire iPhone. La batterie Lucent Power avec béquille est une source d’alimentation compatible MagSafe avec une béquille utile parfaitement intégrée dans son design épuré.

UAG a sauté dans le jeu de la batterie portable magnétique un peu après les autres, mais ses débuts sont livrés avec une béquille bien pensée.

« Béquille en aluminium intégrée polyvalente avec plusieurs modes de visualisation et utilisations. Le mode vertical est idéal pour les appels vidéo mains libres ou la vue horizontale parfaite pour regarder des vidéos.

Batterie Lucent Power avec caractéristiques de béquille

Compatible avec MagSafe (fonctionne avec les iPhone 12, 13 et 14 ou tous les étuis pris en charge par MagSafe)

Capacité de la batterie 4000 mAh

Indicateurs LED d’état de la batterie

Construction en polycarbonate avec finition douce au toucher

Recharge via USB-C

La béquille en aluminium intégrée fonctionne pour soutenir l’iPhone en mode portrait ou paysage

Garantie à vie limitée

Prix ​​: 59,95 $

La batterie Lucent Power avec béquille est disponible en noir, guimauve, orchidée et océan profond. Le nouveau compatible MagSafe est maintenant disponible directement auprès d’UAG.

La prise de Netcost-security.fr

La batterie Lucent Power avec béquille est un peu en dessous de ses concurrents en ce qui concerne la capacité de 4000 mAh – je suppose que cela devrait être bon pour quelque part entre 50 et 70% d’une charge d’iPhone lorsque vous tenez compte de la perte de puissance pendant la transmission sans fil. Ce sera probablement plus proche d’une charge de 30 à 40 % pour les plus grands modèles d’iPhone 12/13/14 Pro Max. UAG ne fait aucune déclaration spécifique sur le montant des frais proposés par Lucent.

En ce qui concerne la puissance de sortie, UAG ne précise pas à quoi s’attendre, ce qui laisse probablement entendre qu’il s’agit de 5 W, pas de 7,5 W.

Mais si vous recherchez un moyen simple et compact de recharger votre iPhone de manière transparente tout en ajoutant un support utile, et que vous n’avez pas besoin de beaucoup de capacité, le Lucent semble être une option solide.

