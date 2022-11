Call of Duty Modern Warfare II et Warzone : événement avec double XP sur PlayStation, plus tard sur Xbox et PC

Pratiquement au-dessus du klaxon, nous avons découvert le premier événement à double expérience dans Call of Duty : Modern Warfare II et Warzone 2.0, car il démarre aujourd’hui sur les consoles PlayStation : PS4 et PS5. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 décembre prochain, tous les joueurs de ces plateformes doubleront l’expérience obtenue, étant un événement plus court dans le cas des consoles Xbox et PC.

Bon moment pour passer au niveau supérieur

En résumé, cet événement double XP sera disponible sur PS4 et PS5 à partir d’aujourd’hui jusqu’au vendredi 2 décembre prochain, tandis que les utilisateurs de Xbox One, Xbox Series et PC pourront en profiter à partir de demain, jeudi 1er jusqu’à vendredi. Cela passe par l’accord de certaines exclusivités d’Activision Blizzard avec Sony pendant des années, ce à quoi Microsoft a fait allusion lors du processus de tentative d’achat de l’entreprise.

Les informations proviennent du tableau Trello, où Raven Software publie généralement des informations sur les mises à jour du jeu. Il est inhabituel que ces types d’événements aient lieu en semaine, étant un peu plus fréquents le week-end, lorsque les joueurs peuvent probablement en profiter au maximum. Cela n’a pas été le cas pour le premier événement de ce type dans Modern Warfare II et Warzone 2.0, comme nous le voyons, mais j’espère que ce sera désormais une pratique exceptionnelle plutôt que la norme.

Bien sûr, assurez-vous que vous affrontez cet événement dans les meilleures conditions, et c’est qu’il y a quelques jours à peine, nous avons publié ces cinq conseils pour passer la note dans Warzone 2.0, en particulier pour les nouveaux joueurs. Cependant, ce que vous ne pouvez pas manquer, c’est ce texte sur la grande nouveauté de cette édition : le mode DMZ. Dans ce mode, nous nous retrouvons devant une immense carte pleine de missions et d’activités à réaliser, bien qu’évidemment, avec les difficultés des ennemis -contrôlés par l’IA ou d’autres joueurs-, les radiations, etc…

Source : Logiciel Raven