L’effet domino sur la crypto a commencé, après que FTX BlockFi a également déposé son bilan

BlockFi est une entreprise qui s’occupe de fournir des services financiers dans le monde des crypto-monnaies. Le 28 novembre, il a demandé l’accès au chapitre 11, la procédure d’administration contrôlée prévue aux Etats-Unis pour les entreprises déclarant faillite.

Les tuiles continuent de s’effondrer. L’effondrement de FTX, la chute de l’empire Sam Bakman-Fried, les milliards de dollars brûlés en l’espace de quelques heures ont entraîné un bouleversement sans précédent dans le monde de la crypto. La valeur des bitcoins est désormais fixée juste en dessous du seuil de 16 000 $. Les crypto millionnaires quittent les clubs de strip-tease de Miami et maintenant une autre entreprise clé du secteur a décidé de déposer le bilan. BlockFi est une société de services financiers qui fait des affaires dans les crypto-monnaies. Le 28 novembre, il dépose le bilan.

Il y a trop de créanciers et maintenant l’entreprise n’est plus en mesure de payer ses factures. Selon le Financial Times, BlockFi poursuivra Sam Bankman-Fried, le cryptomillionnaire derrière la montée et la chute de FTX. L’entreprise envisage également de licencier la plupart de ses employés. A l’heure actuelle, elle devrait disposer de liquidités proches de 256,9 millions de dollars, argent désormais nécessaire pour entamer un processus de restructuration.

Fonctionnement de la procédure Chapitre 11

Le chapitre 11 est la principale forme de procédure de faillite aux États-Unis. En bref, les entreprises qui ne sont plus en mesure de payer leurs créanciers font appel à cette disposition contenue dans le Code des États-Unis. De cette façon, l’entreprise n’entre pas dans une phase de liquidation, donc un processus dans lequel, pour rétablir les dettes, vend tous les actifs dont il est propriétaire.

Au contraire, une phase d’administration contrôlée s’ouvre au cours de laquelle l’entreprise passe par un processus de restructuration afin de retrouver la capacité de rembourser ses dettes. Cependant, si le juge qui suit l’affaire estime que le plan n’est pas applicable ou qu’il ne fonctionne pas, alors la procédure dite du chapitre 7 est déclenchée et la société entre en liquidation.

Dans l’histoire financière des États-Unis, la plus grande entreprise à déposer pour le chapitre 11 était Lehman Brothers. La demande de redressement judiciaire a été faite le 15 septembre 2008 et a déclenché la première crise économique du troisième millénaire sur le marché occidental.