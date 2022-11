Kensington lance SlimBlade Pro Trackball avec un design ambi, une personnalisation, un cryptage AES, etc.

Kensington sort aujourd’hui un nouvel accessoire Mac/PC qui fait monter d’un cran ses offres de trackball. Conçu pour les professionnels de la création, les prosommateurs et plus encore, le SlimBlade Trackball Pro est doté d’un design ambidextre, de nombreuses possibilités de personnalisation, d’un suivi optique très précis, d’un cryptage AES 128 bits, d’une prise en charge sans fil/filaire, etc.

Kensington a annoncé aujourd’hui le SlimBlade Pro Trackball dans un communiqué de presse :

« Idéal pour les professionnels de la création, les employés de bureau et les prosommateurs, le trackball SlimBlade Pro plug and play est compatible PC et Mac® et offre une flexibilité inégalée avec la possibilité de choisir entre les options de connexion Bluetooth®, sans fil 2,4 GHz et filaire. Équipé d’une batterie rechargeable qui offre jusqu’à quatre mois d’utilisation ininterrompue, le nouveau SlimBlade Pro est un trackball agile et actionné au doigt qui offre une précision, un confort et un contrôle exceptionnels.

Caractéristiques du trackball SlimBlade Pro

Mouvement de précision avec défilement torsadé – Le grand trackball de 55 mm permet aux utilisateurs de faire défiler les pages Web et les documents avec une précision rapide via une simple torsion.

Le grand trackball de 55 mm permet aux utilisateurs de faire défiler les pages Web et les documents avec une précision rapide via une simple torsion. Conception ambidextre avec empreinte élégante et discrète – La forme à profil bas permet un confort tout au long de la journée pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Par rapport à une souris traditionnelle, la SlimBlade Pro nécessite moins d’espace sur le bureau pour fonctionner et nécessite moins de mouvements de la main et du poignet, ce qui la rend plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

– La forme à profil bas permet un confort tout au long de la journée pour les utilisateurs droitiers et gauchers. Par rapport à une souris traditionnelle, la SlimBlade Pro nécessite moins d’espace sur le bureau pour fonctionner et nécessite moins de mouvements de la main et du poignet, ce qui la rend plus confortable lors d’une utilisation prolongée. Technologie de suivi optique supérieure – Deux capteurs suivent avec précision la grande boule de 55 mm, offrant un suivi et un défilement du curseur très précis et réactifs, et offrant aux utilisateurs un contrôle plus précis du curseur.

– Deux capteurs suivent avec précision la grande boule de 55 mm, offrant un suivi et un défilement du curseur très précis et réactifs, et offrant aux utilisateurs un contrôle plus précis du curseur. Personnalisation flexible des contrôles – Le logiciel téléchargeable gratuit KensingtonWorks™ permet aux utilisateurs de personnaliser SlimBlade Pro en attribuant une grande variété de fonctions de programme à chacun des quatre boutons individuels et quatre boutons combinés.

Le logiciel téléchargeable gratuit KensingtonWorks™ permet aux utilisateurs de personnaliser SlimBlade Pro en attribuant une grande variété de fonctions de programme à chacun des quatre boutons individuels et quatre boutons combinés. Cryptage AES 128 bits – Le cryptage AES 128 bits de niveau gouvernemental offre une sécurité renforcée pour dissuader les pirates de surveiller la connexion sans fil et de capturer des informations sensibles.

Le cryptage AES 128 bits de niveau gouvernemental offre une sécurité renforcée pour dissuader les pirates de surveiller la connexion sans fil et de capturer des informations sensibles. Connectivité filaire, sans fil et dongle – Fonctionne via USB-C pour filaire, Bluetooth ou dongle 2,4 GHz pour les connexions sans fil

Fonctionne via USB-C pour filaire, Bluetooth ou dongle 2,4 GHz pour les connexions sans fil Autonomie de la batterie de 4 mois

Compatibilité Mac et PC

Prix ​​- 119,99 $

Le Trackball SlimBlade Pro est disponible dès maintenant directement auprès de Kensington. Regardez la vidéo promotionnelle ci-dessous pour un aperçu plus détaillé.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :