Annonce d’un streaming sur Dragon Ball Games Battle Hour 2023, le jeu événement de la saga

Les jeux vidéo ont toujours accompagné la saga Akira Toriyama, au point que Bandai Namco, Shueisha et Toei Animation collaborent pour organiser une fête pleine d’activités et de nouveautés. C’est vrai, Dragon Ball Games Battle Hour 2023 est déjà officiel, bien que les détails spécifiques seront révélés le dimanche 4 décembre (3 décembre dans certains pays et dans les îles Canaries) à partir de 00h00 CET.

Comme indiqué sur Twitter, la diffusion se fera via la chaîne YouTube et le site Web Dragon Ball Games: Online Arena. Dans l’image qui accompagne le tweet, les jeux vidéo Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Super : Jeu de cartes et Dragon Ball Legends apparaissent.

À quelle heure est le streaming spécial Dragon Ball Games Battle Hour 2023 ?

France () : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 20h00

Bolivie : à 19h00

Brésil : à 20h00

Chili : à 20h00

Colombie : à 18h00

Costa Rica : à 17h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 18h00

El Salvador : à 17h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 17h00

Honduras : à 17h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 17h00

Panama : à 18h00

Paraguay : à 20h00

Pérou : à 18h00

Porto Rico : à 19h00

République Dominicaine : à 19h00

Uruguay : à 20h00

Venezuela : à 19h00

Avant que Dragon Ball Games Battle Hour 2023 ne révèle l’actualité de la prochaine édition, il y aura une autre annonce liée à la saga. Dragon Ball Super ? un autre animé? Quelque chose d’autre? La réponse, le 30 novembre sur le compte Twitter de Dragon Ball. En revanche, le manga de Toyotaro reviendra le 20 décembre avec de nouvelles aventures.

