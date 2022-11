elago présente un nouveau support magnétique pour iPad Pro inspiré de l’iMac et des étuis folio dans quatre styles colorés

Parfaitement synchronisé pour la sortie du nouvel iPad Pro M2 d’Apple le mois dernier, elago est maintenant sorti avec le dernier ajout à son écurie d’accessoires. Cette fois, passant à une construction en aluminium plus haut de gamme, le nouveau support magnétique pour iPad Pro présente un design inspiré de l’iMac qui se décline dans l’un des quatre coloris. Lançant également une série de couvertures folio dans des styles assortis, les deux nouvelles versions arrivent pour compléter toutes les dernières générations d’iPad phare d’Apple.

elago présente un nouveau support magnétique pour iPad Pro et des étuis folio

Bien qu’elago puisse être connu autour de ces pièces en tant que fabricant d’étuis et d’accessoires qui travaille principalement avec du silicone pour fabriquer des couvertures tout à fait délicieuses et autres, sa dernière version passe à une version plus premium. Le nouveau support magnétique pour iPad d’elago arrive avec une construction en aluminium et un design (form factor) qui s’inspirent clairement du support des derniers iMac et Studio Display d’Apple.

Arborant un angle de vue réglable, la construction articulée est presque identique à la forme et à la fonction des dernières machines de bureau d’Apple. elago a toujours tendance à s’inspirer pour ses produits de l’écurie de produits d’Apple, bien que nous soyons généralement habitués à des designs plus rétro comme ses étuis AirPods sur le thème Macintosh et autres, ce qui devrait en faire un compagnon SideCar notable pour ceux qui associent un iPad avec leur poste de travail macOS, ou même simplement en utilisant l’iPad comme une machine plus complète avec un clavier externe.

Pour accompagner le nouveau support magnétique pour iPad, elago propose également un nouvel étui à rabat magnétique disponible pour les iPad Pro 11 et 12,9 pouces. Compatibles avec toutes les générations les plus récentes, y compris les nouveaux modèles M2 et même certains débuts moins récents dans la gamme, ces étuis se colleront magnétiquement sur votre tablette pour une protection et une fonction supplémentaires. Il y a aussi des aimants intégrés pour coller directement au support compagnon. Cependant, si vous cherchez simplement à utiliser directement le support avec un iPad, il y a un anneau magnétique dans la boîte qui adhère à votre appareil pour activer toutes les mêmes fonctionnalités.

Chacune des coques arbore des constructions en 2 pièces qui s’enclenchent magnétiquement à l’arrière de votre appareil. La couverture folio est également amovible sans le reste de la couverture, ce qui indique que vous pouvez obtenir une protection supplémentaire à l’arrière de votre appareil ou utiliser le support magnétique sans que la couverture ajoute du volume au mélange. Bien que lorsque vous l’avez connecté, la conception du folio permet à la couverture de se replier dans un support plus portable comme vous vous en doutez avec les étuis internes d’Apple.

Désormais disponibles à l’achat sur Amazon, les deux nouveaux accessoires elago pour iPad Pro sont en cours d’expédition. Le support magnétique pour iPad se connecte avec un 99,99 $ prix et est disponible dans l’un des quatre styles, y compris gris foncé, argent, bleu clair et rose sable. Les étuis Magnetic Folio iPad Pro assortis sont également disponibles dans les mêmes coloris compagnons et commencent à partir de 24,99 $. Les prix sont également cohérents sur les modèles 11 et 12,9 pouces.

elago fabrique certains de nos accessoires Apple préférés en général ici à 9to5Jouets, et il y a beaucoup à être captivé par cette fois-ci. La construction en aluminium et les caractéristiques magnétiques du nouveau support iPad elago sont facilement mises en évidence par rapport à de nombreuses autres alternatives sur le marché pour élever une tablette. Le prix haut de gamme sera un non-démarrage pour certains lorsque vous pouvez obtenir une option beaucoup plus basique pour beaucoup moins cher, mais faire correspondre la forme et la fonction pour fournir un accessoire iPad aussi beau qu’utile semble être un notable moyen de soutenir le prix de 100 $, en particulier pour ceux qui ont déjà un iMac ou un Studio Display.

