Google Maps rencontre des problèmes généralisés avec la recherche vocale sur CarPlay

Google Maps s’appuie sur la recherche vocale, choisissant de vous protéger pendant que vous conduisez. Malheureusement, il semble que la fonction de recherche vocale de Google Maps pour CarPlay ne fonctionne plus pour un certain nombre d’utilisateurs et ne fonctionne qu’après plusieurs tentatives.

Disponible pour Android Auto et CarPlay, Google Maps est l’un des moyens les plus populaires pour se rendre à destination. Sur le papier, c’est simple. Dites simplement où vous voulez aller, sélectionnez-le sur l’écran et lancez-vous. En pratique, il semble être cassé pour de nombreux conducteurs, choisissant de ne fonctionner qu’après avoir échoué une fois.

Les utilisateurs de Reddit ont signalé ce problème étrange, et ce n’est clairement pas un événement isolé. Le problème survient lorsque les utilisateurs allument leur voiture et utilisent pour la première fois la fonction de recherche vocale de Google Map. Frapper le microphone ne semble pas s’activer. Si vous appuyez à nouveau, cela fonctionne bien.

Parmi ceux qui se trouvent dans le même bateau, il ne semble pas y avoir de modèle ou de véhicule spécifique affecté. Au contraire, cela semble être la chance du tirage au sort, certains utilisateurs n’ayant pas ce problème sur l’un de leurs véhicules mais rencontrant le problème sur l’autre. Le bug n’est pas non plus spécifique à l’appareil, les utilisateurs de CarPlay rencontrant le même problème persistant de Google Maps sur plusieurs modèles d’iPhone.

Un utilisateur a commenté que le problème avait disparu à un moment donné, pour revenir à nouveau. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de solution au problème, Google n’ayant pas encore reconnu ce bug. À ce stade, la seule solution pour une recherche vocale Google Maps défectueuse sur CarPlay consiste à appuyer sur le bouton du microphone pour la recherche vocale, à attendre un instant ou deux, puis à appuyer à nouveau pour que Google Maps réponde.

