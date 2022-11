Jeux PS Plus gratuits confirmés en décembre 2022 pour PS5 et PS4

PlayStation Plus dit au revoir à l’année sur PS4 et PS5 avec 6 nouveaux jeux gratuits pour le mois de décembre. et, vous avez bien lu. Cette fois, ce ne sont pas 3, mais 6 jeux que nous recevrons dans le cadre du service d’abonnement. En effet, l’un d’eux, le point culminant, est une compilation avec les trois épisodes de Mass Effect remasterisés. Tous les trois sont considérés comme faisant partie des meilleurs jeux de l’histoire du secteur et incontournables pour les amateurs du genre RPG et d’autres franchises telles que Dragon Age.

Mais en décembre, nous ne nous limiterons pas à voler dans l’espace avec Shepard, le Normandy et Bioware, mais nous pourrons également explorer les décors exubérants de Biomutant, le jeu qui figurait sur notre liste de souhaits depuis tant d’années, et essayer notre chance en ligne avec Divine Knockout, un brawler de plates-formes fou dans lequel jouer à des jeux multijoueurs 3 contre 3. Que pensez-vous de la sélection ?

Jeux PS Plus de décembre 2022 : Mass Effect Legendary Edition, Biomutant et Divine Knockout

Les jeux PS Plus de décembre 2022 seront disponibles en téléchargement du 6 décembre au 3 janvier et sont les suivants :

Derniers jours pour réclamer les jeux PS Plus de novembre 2022

Comme on dit toujours, les poulets qui entrent sont ceux qui sortent. L’annonce des nouveaux jeux PlayStation Plus gratuits sert également d’avis final pour ceux qui n’ont pas encore téléchargé les jeux du mois dernier. Vous avez jusqu’au 6 décembre pour profiter du service d’abonnement et utiliser gratuitement les jeux suivants :