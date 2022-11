La musique en streaming est équitable pour les consommateurs et les artistes, déclare le chien de garde de la concurrence

Les compositeurs et les musiciens soutiennent depuis longtemps que la musique en streaming les traite injustement, les petits artistes gagnant de minuscules sommes. Mais un organisme britannique de surveillance de la concurrence a statué que l’industrie de la musique en streaming est juste pour les artistes et les consommateurs…

Arrière plan

Les services de musique en streaming comme Spotify et Apple Music concluent des accords avec des maisons de disques pour une répartition des revenus. Cela se fait normalement sur une base de pourcentage, réparti entre :

Labels de musique

Compositeurs

Les musiciens

Le service de streaming

L’économie est assez brutale. Lorsque les consommateurs paient généralement environ 10 $ par mois pour de la musique illimitée, c’est un petit gâteau à partager. Ajoutez à cela le fait que les plus grands artistes représentent la grande majorité des prises, et cela laisse même les artistes de taille moyenne gagner des sous. L’artiste typique ne reçoit qu’une fraction de centime par flux.

L’organisme britannique de surveillance de la concurrence, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA), a mené une enquête pour déterminer si le marché de la musique en streaming était équitable.

La musique en streaming est juste, dit CMA

L’AMC a publié aujourd’hui son rapport final et conclu que l’industrie de la musique en streaming est juste pour les consommateurs et les artistes.

Sans surprise, il a conclu que la concurrence sur le marché avait conduit les consommateurs à payer moins pour la musique.

Les consommateurs ont bénéficié de la numérisation et de la concurrence entre les services de streaming musical. Les prix pour les consommateurs ont chuté de plus de 20 % en termes réels entre 2009 et 2021 – de nombreux services proposant également de la musique en streaming gratuitement avec des publicités. L’étude a révélé qu’il y avait environ 39 millions d’auditeurs mensuels au Royaume-Uni, diffusant 138 milliards de fois par an.

L’AMC a reconnu les préoccupations des artistes de petite et moyenne taille.

L’AMC a également entendu les inquiétudes des créateurs – artistes et auteurs-compositeurs – sur le montant qu’ils gagnent grâce au streaming. Avec un nombre croissant d’artistes, de pistes et de flux, l’argent du streaming est partagé plus largement – ceux qui ont le plus grand nombre de flux gagnant le plus. La CMA a constaté que plus de 60 % des flux étaient de la musique enregistrée par seulement 0,4 % des meilleurs artistes.

Cependant, il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’une partie réalise des bénéfices excédentaires, et donc aucune possibilité qu’une plus grande part soit versée aux artistes.

Les services de musique en streaming, en particulier, fonctionnent avec des marges extrêmement minces. Spotify a toujours eu du mal à gagner de l’argent, affichant une perte presque tous les trimestres depuis ses débuts. Apple ne divulgue pas les finances d’Apple Music, mais on pense que la société exploite le service pour augmenter la viscosité de l’écosystème, et non pour faire du profit.

La question est davantage liée à la séparation entre artistes et labels, mais ici, le CMA conclut que les choses se sont effectivement améliorées ces dernières années.

Certaines parties du marché du streaming se sont améliorées pour certains créateurs ces dernières années, la CMA trouvant un plus grand choix d’accords avec les maisons de disques disponibles. Alors que les accords individuels peuvent varier considérablement, le rapport a souligné que les taux de redevances moyens dans les principaux accords avec les artistes ont augmenté régulièrement, passant de 19,7 % en 2012 à 23,3 % en 2021. Pour les auteurs-compositeurs, la part des revenus allant aux droits d’édition a considérablement augmenté, passant de 8 % en 2008 à 15 % en 2021.

La prise de Netcost-security.fr

Aussi décevant que ce soit pour les compositeurs et les artistes, il est difficile de contester les faits. La relation inégale entre les labels et les artistes n’est pas nouvelle, et les clivages observés ne sont pas particulièrement différents de ceux qui existaient lorsque les ventes de supports physiques dominaient. Il a toujours été vrai que les artistes en tête des palmarès remportent presque tout l’argent.

Quoi a changé est que les consommateurs paient moins que jamais pour la musique. C’est cela, plus que toute autre chose, qui a blessé les compositeurs et les artistes. Certains ont suggéré que nous ayons besoin d’une taxe sur les services de musique en streaming, payée par les consommateurs et donnée directement aux artistes comme source de revenus supplémentaire. Bien que je soutienne personnellement cela, il semble peu probable d’obtenir le support de masse nécessaire pour que cela se produise.

Photo : Mark Cruz/Unsplash

