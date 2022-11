Spy × Family : Episode 22 Saison 2 : Date de sortie, calendrier et où le regarder en ligne

Nous entrons dans la dernière ligne droite de Spy x Family avec le cœur lourd. Nous allons regretter l’humour des mœurs qui a sans aucun doute fait partie de l’anime ces derniers mois. Cette première saison comptera 25 épisodes et après cette semaine, nous n’en aurons que trois devant nous. Mais il ne reste plus qu’à profiter des dernières aventures de cette merveilleuse famille d’espions, d’assassins et de télépathes. Dans l’épisode de samedi prochain, Underground Tennis Tournament: The Campbelldon, nous verrons Twilight et son ancien apprenti, Nightfall, participer à un tournoi de tennis contre toutes sortes d’intimidateurs. Anya pourra-t-elle les aider à devenir champions ? Voyons quand la prochaine mission des Forgers sera disponible et où et comment regarder l’épisode 22 de Spy x Family.

Spy x Family épisode 22 : date et heure de sortie

Le chapitre 22 de Spy x Family sera présenté le samedi 3 décembre prochain à 16h30 (heure espagnole locale). Pour ceux d’entre vous qui nous lisent depuis l’autre bout du monde, leurs horaires sont les suivants :

France : à 16h30

Argentine : à 11h30

Bolivie : à 12h30

Brésil : à 13h30

Chili : à 10h30

Colombie : à 09h30

Costa Rica : à 08h30

Cuba : à 10h30

Equateur : à 09h30

El Salvador : à 08h30

États-Unis (Washington DC) : à 10h30

États-Unis (PT) : à 07h30

Guatemala : à 08h30

Honduras : à 08h30

Mexique : à 09h30

Nicaragua : à 08h30

Panama : à 09h30

Paraguay : à 10h30

Pérou : à 09h30

Porto Rico : à 10h30

République Dominicaine : à 10h30

Uruguay : à 11h30

Venezuela : à 10h30

Où regarder Spy x Family en ligne gratuitement ?

Spy x Family est disponible sur Crunchyroll (la plate-forme qui sert également de Netflix pour le monde de l’anime), mais il ne peut pas être regardé gratuitement. Les nouveaux épisodes au format simulcast avec le Japon (c’est-à-dire tels qu’ils y sont diffusés) pour éliminer tout risque de spoilers et en profiter le samedi même de leur sortie, même si comme on dit, pour cela il faut passer par la case :

Spy x Family fait partie du catalogue spécial de Crunchyroll, dont l’accès est débloqué en souscrivant aux services premium du service, qui coûte 4,99 euros par mois (ou 8,99 en cas de premium+). Les comptes Premium ont accès à tout, en HD et sans coupures publicitaires entre les deux. Et au cas où vous voudriez voir si cela vaut la peine d’en obtenir un, il y a encore des essais gratuits de 14 jours pour les nouveaux utilisateurs, donc il n’y a pas d’excuses.