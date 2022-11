Le remake de The Witcher mise sur le « monde ouvert » pour un joueur selon CD Projekt

Le remake du premier opus de The Witcher est l’un des gros paris de CD Projekt RED pour les années à venir, tant pour ce qu’il représente pour les responsables que pour la portée qu’il peut avoir en tant que jeu vidéo. A tel point que ses créateurs ont récemment assuré que ce remake serait bien plus ouvert que l’aventure originale, pariant sur un « monde ouvert pour un joueur » pour une aventure d’action RPG aussi ambitieuse. Cela ressort clairement des dernières déclarations des responsables dans le cadre des résultats financiers de ce dernier troisième trimestre de l’année, tels que rapportés par des médias tels que l’IGN.

Une aventure originale plus ouverte de Geralt of Rivia

Ainsi, alors que les premières informations sur le remake de The Witcher étaient assez contenues au moment de son annonce, nous vous dévoilons peu à peu plus de détails sur ce que prévoit CD Projekt RED avec l’un de ses prochains jeux vidéo, en l’occurrence, développé par le studio polonais Fool’s Theory, formé par un groupe de vétérans spécialisés dans le jeu de rôle et qui ont déjà travaillé sur le jeu original.

Et c’est que dans le cadre des derniers résultats financiers du développeur polonais, The Witcher Remake sera un « RPG en monde ouvert pour un seul joueur », ajoutant que « revenez à cet endroit et refaites le jeu pour que la prochaine génération de joueurs peut en profiter. » l’expérience semble tout aussi grande, sinon plus grande », selon les mots d’Adam Badowski, responsable de CD Projekt RED.

On sait peu de choses d’autre sur The Witcher Remake, au-delà du fait qu’il est développé avec Unreal Engine 5 et qu’il faudra encore beaucoup de temps pour voir les premières avancées sous forme de gameplay, beaucoup plus longtemps jusqu’à ce qu’il atteigne les systèmes dans lesquels il apparaîtra, PC et consoles. .

Source | IGN | CD Projet ROUGE