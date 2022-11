Elon Musk laisse entendre qu’Apple déteste la liberté d’expression après avoir « presque arrêté » la publicité sur Twitter

Dans le dernier développement sur Twitter, Elon Musk s’est rendu sur sa plateforme sociale pour partager qu’Apple a « presque cessé de faire de la publicité ». Parallèlement à l’annonce, il a laissé entendre dans son court tweet que la décision fait du fabricant d’iPhone un adversaire de la liberté d’expression.

Mise à jour à 10h35 PT : En réponse À la question « Apple menace-t-il la présence de Twitter dans l’App Store ou fait-il des demandes de modération? » de Jake Kastrenakes de The Verge, Musk a répondu « Oui ».

Musc tweeter aujourd’hui lit « Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d’expression en Amérique ? »

Cela survient après qu’une série d’événements ont conduit à des spéculations sur la question de savoir si Apple et Google seraient dans une position où ils bloqueraient Twitter de leurs magasins d’applications.

Au cours du week-end, Musk a déclaré: « J’espère certainement que cela n’arrivera pas à cela, mais, oui, s’il n’y a pas d’autre choix, je ferai un téléphone alternatif. »

Peu de temps après le tweet initial sur l’arrêt des publicités d’Apple sur Twitter, Musk a inclus le PDG d’Apple, Tim Cook, dans le fil.

La controverse récente sur Twitter a inclus le chaos autour des badges vérifiés bleus ouverts à n’importe qui pour 8 $/mois, puis fermés. De nombreuses entreprises et personnes notables ont été représentées dans cette fenêtre, notamment Eli Lilly, Nintendo, Lebron James, la propre Tesla de Musk et bien d’autres.

D’autres aspects de la situation incluent d’éventuelles violations de la FTC et Musk prévoit d’offrir une amnistie générale aux comptes suspendus s’ils n’ont pas enfreint la loi ou se sont livrés à du spam.

Tout cela indique que certaines marques ont réduit, suspendu ou arrêté leurs dépenses publicitaires avec Twitter.

Apple et Twitter

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui s’est réellement passé ou se passe avec la publicité d’Apple sur Twitter. Il est possible que ce soit une explication simple, comme la diminution de l’offre d’iPhone 14 entraînant la réduction des publicités. Ou il pourrait y avoir quelque chose de plus.

Nous avons contacté Apple pour commenter la situation.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :