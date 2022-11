CoD Warzone 2.0 : 5 astuces qui amélioreront vos performances au combat

Call of Duty : Warzone 2.0 marque le début d’une nouvelle aventure pour le battle royale d’Activision. Nous ne sommes pas seulement confrontés à la suite du succès publié en 2020, mais des mesures sont prises pour promouvoir un nouveau catalogue d’expériences. Nous nous référons avant tout à DMZ, le mode qui embrasse le concept Escape from Tarkov dans lequel l’intelligence artificielle joue un rôle fondamental. Est-ce votre première fois dans la franchise ? Voici cinq conseils pour améliorer vos performances au combat.

Le loot suit une logique : surveillez votre environnement

Connaître l’environnement est l’un des premiers objectifs qui devrait figurer sur votre liste d’activités. Le nouveau système de chargement de Warzone 2.0 permet à l’exploration de suivre une ligne logique. Par exemple, si vous voyez un poste de police au loin, vous saurez que vous y trouverez une plus grande quantité d’armes spéciales et d’inventaire défensif, comme des plaques d’armure et des masques à gaz.

Ceci est à prendre en compte notamment en mode DMZ, où le nombre de coffres est réduit et les équipements sont encore plus répartis dans les intérieurs de manière naturelle. Des étagères, des caisses enregistreuses, des réfrigérateurs, un garde-manger d’hôtel… Vous cherchez du vin de qualité ? Allez dans la dernière zone mentionnée. Voulez-vous ajouter des pistolets de réanimation à votre inventaire ? Ouvrez les trousses de premiers soins dans les salles de bains ou dans les stores des centres commerciaux.

Êtes-vous déprimé ? s’éloigner de l’adversaire

Imaginez que vous êtes sur le toit d’un bâtiment récemment démoli et que l’escouade ennemie arrive pour vous achever : sautez dans le vide sans réfléchir. Warzone 2.0 supprime les dégâts de renversement lorsqu’il est abattu afin d’éviter les tireurs d’élite qui éliminaient les joueurs volant dans des hélicoptères. Dans cet état, vous pouvez vous lancer de n’importe quelle hauteur sans subir de réduction du temps de recharge restant.

L’information est le pouvoir

La formule a franchi une couche supplémentaire de profondeur en ce qui concerne l’interaction avec les ennemis. Si nous avons déjà parlé de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes abattu, sachez que parfois cela vaut la peine de laisser un adversaire en vie. Approchez-vous de lui et vous verrez une option pour l’interroger. Après quelques secondes d’animation, vous verrez la position de vos coéquipiers sur la minicarte. Lorsque vous le faites, il sera automatiquement marqué en rouge.

Il ne faut pas non plus minimiser le son. Grâce au chat de proximité, vous saurez s’il y a des joueurs autour de vous simplement en les écoutant. S’il y a quelqu’un à proximité, vous verrez son surnom sur le côté gauche de l’écran. Pour ce faire, vous ne devez pas avoir de paramètres de confidentialité du chat audio dans votre jeu ou votre console ; rappelez-vous que si vous n’écoutez personne, cela ne veut rien dire. De nombreux joueurs utilisent des plates-formes externes ou n’utilisent pas du tout de micro.

Commencez avec des armes de confiance

Il y a pas mal de différences entre les joueurs de Warzone 2.0 qui ont joué (ou pas) au multijoueur de Modern Warfare 2. La progression des armes et le fait de pouvoir débloquer ses accessoires marque un avantage évident sur le reste. Pour cette raison, nous vous recommandons de commencer votre voyage avec des armes en lesquelles vous avez confiance, comme le M4. C’est un fusil d’assaut polyvalent dont les accessoires améliorent ses performances après seulement quelques parties.

Tout ce que vous faites avec l’arme entre vos mains remplira sa barre de progression, y compris le simple fait de combien de temps vous survivez. Les classes que vous avez personnalisées dans l’armurier peuvent être introduites dans le jeu en interagissant avec les caisses d’armes, mais vous pouvez acheter l’arme principale que vous avez modifiée dans n’importe quel store. Vous n’avez besoin que de 5 000 dollars en jeu, un chiffre relativement abordable après avoir franchi la barrière des 10 premières minutes de jeu. Lorsque vous atteignez son sommet, passez au suivant et créez un réseau d’armes nivelées pour pouvoir alterner en fonction de la situation de la méta.

Utilisez les véhicules avec prudence

Si vous étiez un joueur de l’original, sachez que dans Warzone 2.0, les véhicules sont loin d’être une forteresse ambulante. Les pneus des véhicules terrestres peuvent exploser s’ils subissent suffisamment de dégâts, ce qui modifie complètement leurs performances. Trois ou quatre chargeurs de fusil d’assaut sur un châssis de voiture peuvent suffire à le mettre dans un état critique.

Vous devez également connaître le nombre de variantes disponibles à des fins différentes. Il y a un camion électrique qui élimine le bruit du moteur fait par le reste des voitures, qui est utilisé pour tendre une embuscade aux rivaux. Le buggy, par exemple, est excellent pour les chemins de terre et les rampes hors route. Et soyez très prudent lors de l’atterrissage avec l’hélicoptère : il est très sensible à la perte de santé simplement en faisant un contact soudain avec le sol.