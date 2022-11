Le V30 de Doogee sera le premier téléphone robuste à être lancé avec une fonction eSIM

La plupart des marques leaders du secteur maintiennent leur position grâce à des innovations. Dans le secteur des téléphones robustes, Doogee a réussi à le faire en lançant des produits dotés de caractéristiques uniques et utiles aux consommateurs. Le nouveau produit de la société, le Doogee V30, est une déclaration importante pour ses concurrents. C’est l’un des smartphones les mieux conçus de l’année, avec un cuir écologique à l’arrière. C’est également le seul téléphone robuste dont l’eSIM est l’une des principales caractéristiques. Il s’agit d’une caractéristique unique. Avant de poursuivre, il convient d’expliquer pourquoi il s’agit d’une caractéristique étonnante.

Les cartes SIM sont importantes sur tous les smartphones, c’est grâce à elles que nous pouvons passer des appels téléphoniques. Toute personne possédant un smartphone comprend son importance. Pour les personnes dont le métier les amène à voyager dans le monde entier, acheter physiquement une carte SIM chaque fois qu’elles se trouvent dans un nouveau pays prend du temps et n’est pas pratique. C’est pourquoi l’eSIM a été développée, et elle est maintenant adoptée par le téléphone robuste V30.

La fonctionnalité eSIM du Doogee V30 est parfaite pour tous les voyageurs. Avec cette fonctionnalité, tout ce que vous avez à faire lorsque vous arrivez dans un nouveau pays est de scanner le code QR d’un fournisseur de services et de suivre quelques processus de configuration, puis vous êtes prêt à partir. Il n’est donc plus nécessaire de se rendre dans un magasin physique chaque fois que vous souhaitez changer d’opérateur. Le Doogee V30 rejoint la courte liste des smartphones offrant cette fonctionnalité à ses nombreux clients.

Avec ce qui est déjà écrit, les avantages de l’eSIM sont très évidents. Les fonctionnalités eSIM du Doogee V30 facilitent un moyen facile et bon marché de transférer les fournisseurs de services. Elle élimine le risque d’endommager les cartes SIM et réduit le coût du transfert. Ces avantages sont suffisants pour réduire une partie de l’anxiété liée au fait de voyager dans un nouvel endroit.

À ce stade, il est temps de parler du design du téléphone. À première vue, le V30 ressemble à tous les téléphones robustes du marché, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu’il est bien plus que cela. Le dos est recouvert d’un cuir écologique qui n’est pas seulement agréable pour les yeux, mais aussi pour la main. Pour compléter le design, la finition du panneau latéral a été inspirée par les grains du bois, ce qui donne un aspect tout à fait unique et frais.

Doogee continue de fournir à ses clients des technologies avancées et une expérience améliorée. Avec plus de détails sur le V30, il est sûr de dire que le V30, comme le V20 et le V10 avant, est certain de venir avec des caractéristiques de niveau phare.

Doogee organise maintenant une campagne de promotion où vous pouvez laisser des commentaires et gagner des prix gratuits comme une montre D11 ou un coupon V30 de 50 $ ! Venez la rejoindre dès maintenant !