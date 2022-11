The Rock charge durement Warner pour Superman d’Henry Cavill dans une vidéo mémorable

Dwayne Johnson a publié une vidéo généreusement longue à travers ses réseaux sociaux reflétant la situation actuelle de DC et attaquant durement le précédent conseil d’administration de Warner Bros. pour la gestion controversée de son plus grand super-héros au cinéma, Superman d’Henry Cavill, ces dernières années. Tout cela en profitant du lancement de Black Adam au format numérique. Ne manquez pas la vidéo que nous vous proposons ci-dessous; n’est pas perdu.

Dwayne Johnson et ses mots durs contre Warner

« Quand je dis que la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC a changé, elle l’a fait de plusieurs façons. Premièrement, nous avons établi Black Adam dans le monde entier comme la force imparable, la plus puissante et la plus dominante de l’univers DC. C’est un fait. Et nous avons également établi la Justice Society partout dans le monde. Et gardez à l’esprit que si vous n’êtes pas un fan inconditionnel des bandes dessinées, personne n’a jamais entendu parler de Black Adam ou de la Justice Society », explique Johnson dans sa vidéo.

« Nous, les fans inconditionnels de bandes dessinées, avons l’amour, nous avons votre amour, nous avons votre loyauté et je l’apprécie au maximum », se référant au personnage de Superman d’Henry Cavill. «Mais le reste du monde n’avait aucune idée de qui était Black Adam, alors nous fixons la marque. Et quelque chose d’autre que nous établissons. Si nous voulons établir Black Adam comme la force la plus puissante et imparable de l’univers DC, nous devons ramener la force la plus puissante et imparable de tous les temps dans n’importe quel univers. »

« Et vous savez de qui je parle. Bien sûr, c’est Superman, et c’est Henry Cavill. Et au bout du compte, le studio n’allait pas faire revenir Henry Cavill, inexplicablement et inexcusablement. Mais nous n’allions pas accepter « non » comme réponse. Moi-même, mon co-fondateur et président de Seven Bucks, Dany Garcia, Hiram Garcia, notre président de Seven Bucks. Il a fallu des années de travail pour ramener Henry Cavill. Et des années de pourparlers stratégiques et nous n’allions pas accepter un « non » comme réponse. » Selon l’acteur, les fans se demandaient : « Où est Superman ? Vous devez avoir Superman dans l’équation. C’est pourquoi nous nous sommes beaucoup battus pour faire revenir Superman, Henry Cavill », poursuit l’acteur.

« Et il n’y avait pas d’autre Superman, soit dit en passant, à ramener. Henry Cavill est le Superman de notre génération et à mon avis le meilleur Superman. Et je dis cela par rapport aux autres acteurs, en particulier Christopher Reeve. Donc, encore une fois, en ramenant Henry, nous construisons maintenant l’univers DC correctement, stratégiquement et intelligemment. Une fois de plus, la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC a changé. Et bien sûr, nous avons de nouveaux dirigeants chez DC et chez Warner Bros. Encore une fois, la hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC a changé. C’est donc une nouvelle ère dans l’univers DC », conclut Dwayne Johnson dans son long discours.

Source | Dwayne Johnson