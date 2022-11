mygamemyname2022, Contre Le Harcèlement Sexiste Dans L'esport

« À quel point tu es mauvaise dans les jeux vidéo, connasse », « Femme, va à la cuisine », « Putain de machine à laver ». Ce sont quelques-unes des insultes recueillies lors de l’expérience qui fait partie de la campagne #MyGameMyName, avec laquelle Movistar dénonce le harcèlement sexiste subi par les femmes dans le domaine de l’esport. En 2019, Movistar avait lancé une première édition de cette campagne et, quatre ans plus tard, il évalue l’évolution de la situation. À Netcost, nous avons assisté à la présentation de l’événement et à une table ronde au cours de laquelle les participants ont raconté leur expérience. A l’occasion de 25N, où les publicités sur la violence sexiste font sensation et à une époque marquée par des épisodes malheureux dans l’industrie, des initiatives visant à créer un espace plus sain pour les joueurs sont nécessaires.

« Pour être une femme »

#MyGameMyName présente des joueurs professionnels et des créateurs de contenu renommés dans l’industrie comme Jen Herranz, Gemita, Mery Soldier, Leviathan, Laurita Chicle et Sugus Susana, qui partagent leurs expériences sur le côté amer du jeu multijoueur. La campagne est présentée à travers une conférence de presse animée par Clara Estrada Laura Nogales « Molda », productrice de l’initiative, et avec le témoignage de Leviathan, Laurita Chicle, Sugus Susana, Eider Díaz, Yago Panzuela « Goes », Laura Cuesta Cano et RachelXGin .

« C’est vrai qu’ils insultent tout le monde, mais les insultes adressées aux garçons portent sur leur capacité dans le jeu, alors que celles que nous recevons sont sur le fait d’être une femme », partage Leviathan, un créateur de contenu spécialisé dans Valorant. Dans la même vidéo, nous apprécions comment, dans des matchs d’une durée maximale de deux heures, tous les joueurs ont été confrontés à des insultes visant à les dégrader en tant que femmes. De reproduire des stéréotypes du type « va à la cuisine » ou « fais-moi un sandwich » (calculés à partir de la culture anglo-saxonne) au « bouffe ma bite, salope ».

Goes, avec d’autres concurrents masculins, s’est assis côte à côte avec des partenaires féminines pour voir ce que c’était que de jouer à un jeu multijoueur si vous aviez un avatar ou un surnom féminin, et n’aviez en effet aucun mal à trouver des attitudes sordides. Le streamer estime qu’il est important que les hommes rejettent les attitudes misogynes. Jen Herranz dans la vidéo parle également de la responsabilité du créateur de contenu et du fait que, étant une référence, notre comportement en ligne influence notre public.

« Ne les laissez pas gagner »

Lorsque nous commençons à jouer, c’est parce que nous voulons passer un moment agréable et amusant, et se retrouver dans un environnement hostile nous fait reconsidérer cette expérience. « Je pense qu’on est tous passés par cette période où on a fini par fermer le jeu et ne plus vouloir le rouvrir, et beaucoup auront arrêté de jouer à cause de ces mauvaises expériences, partage Gemita. Jen Herranz souligne qu’elle n’est plus joue des titres compétitifs en ligne, sauf s’il s’agit d’un jeu organisé entre amis. Laurita Chicle recommande de couper le chat pour éviter les commentaires désagréables et ainsi empêcher les étrangers de gâcher notre journée, bien que ce ne soit pas la solution définitive au problème sous-jacent.

Eider Díaz, responsable de la communication chez Movistar Riders, souligne que l’éducation est la base de la construction d’une société plus égalitaire. « Ces insultes sont le symptôme d’un environnement où l’éducation échoue, et ce n’est pas seulement la responsabilité du centre éducatif, mais aussi celle des parents. » Laura Cuesta, spécialiste de l’éducation numérique, souligne que les jeux vidéo ne sont pas responsables de « Derrière quelqu’un qui promeut l’intimidation en ligne, il y a quelqu’un avec une très faible estime de soi et une série de lacunes derrière cela. » Cuesta encourage également les parents à surveiller leurs enfants lorsqu’ils vont jouer en ligne.

Un changement lent mais positif

Mais qu’est-ce qui a changé entre My Game My Name de 2019 et 2022 ? « Les insultes sont les mêmes », dit Molda. « Mais il y a une évolution dans le sens où maintenant les femmes sont plus visibles, d’autres sont encouragées à jouer et elles ne se cachent plus derrière des surnoms neutres ou masculins. » La créatrice de contenu Mery Soldier affirme qu’elle estime que des femmes comme elle ont ouvert la voie à de nouvelles et à quel point il est important d’être une référence qui encourage la création d’un environnement plus positif. En revanche, Léviathan dénonce le rôle complice de collègues qui, témoins de comportements machistes, décident de se taire au lieu de soutenir la victime ou d’agir contre l’agresseur. Eider rappelle que la responsabilité de l’agresseur n’est pas la même que celle du complice, même si nous devons être conscients de notre rôle lorsque nous rejetons de front certaines attitudes.

Dans My Game My Name on assiste une fois de plus à une histoire bien connue, celle de joueuses qui savent que l’environnement en ligne n’est pas toujours des plus accueillants, alors que le jeu vidéo devrait nous unir. Molda note également avec regret qu’il y a des joueurs qui n’ont pas voulu participer par peur des représailles de leur public, et même par peur de perdre des opportunités d’emploi. Sugus Susana a assuré que chaque fois qu’elle parle de féminisme, elle perd des adeptes, même si elle y voit « un nettoyage, parce que je ne veux pas que ces gens me suivent ». Léviathan est ferme et assure qu’elle ne voudrait pas travailler avec des marques qui ne voudraient pas travailler avec elle non plus.

Nous avançons lentement, mais dans la bonne direction. My Game My Name ne consiste pas seulement à dénoncer, mais à transmettre un message d’espoir. Des femmes comme Mery Soldier, Jen Herranz, Leviathan, Sugus Susana, Gemita et bien d’autres sont devenues des références dans le sport électronique. Ils s’accordent tous à dire qu’il est essentiel de signaler et de rendre visible les comportements sexistes, de prendre soin de sa propre santé mentale et surtout de ne pas succomber aux pressions misogynes et de ne pas abandonner notre espace.