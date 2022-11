KartRider: Drift – Date de sortie, bande-annonce, gameplay, configuration système requise, etc.

Les jeux de course ont ce certain frisson et cette énergie lorsque vous les jouez. Vous pouvez choisir vos voitures préférées, les régler et les modifier, puis les mettre sur la bonne voie pour faire la course. Il existe différentes sortes de jeux de course. Eh bien, pour 2023, nous avons un jeu de course qui pourrait ressembler à la course de Mario Kart. En 2023, vous pourrez jouer à un tout nouveau jeu de course de kart appelé KartRider : Drift.

Les jeux de course de kart sont amusants et agréables. Il y a toujours beaucoup à rechercher dans ces jeux inspirés par Mario Kart. Qu’il s’agisse de karts amusants, de personnages charmants ou de la piste de course colorée et de son monde. Bien que vous ayez une idée de ce que vous allez attendre du jeu, il est toujours préférable d’en savoir plus sur le jeu, et aujourd’hui, nous examinerons tout ce que vous devez savoir sur KartRider : Drift. Continuer à lire!

Date de sortie de KartRider Drift

KartRider: Drift a été annoncé en novembre 2019. Nous avons également pu voir une bande-annonce, que vous vérifier ici. Quoi qu’il en soit, après une période de trois ans, le jeu a enfin une date de sortie. KartRider: Drift devrait sortir le 12 janvier 2023.

KartRider : Drift – Développeur et éditeur

KartRider: Drift est développé par Nexon Korea Corporation et sera publié par Nexon America Inc. Nexon a également développé d’autres jeux pour PC tels que Dave le plongeur et Carburant DNF.

KartRider : bande-annonce de dérive

Le jeu a été dans un bon nombre de bêtas fermées. Des bêtas fermées sont effectuées afin de vérifier tout problème avec le jeu ou tout ce qui pourrait ne pas être à sa place. La dernière bêta fermée a eu lieu en octobre 2021 et vous pouvez regarder cette bande-annonce ici. Outre ces bandes-annonces, les développeurs ont également publié une nouvelle bande-annonce cette année au mois d’août. La nouvelle bande-annonce vous montre comment les personnages s’alignent sur la ligne de départ et commencent à courir. D’après la bande-annonce, vous pouvez dire qu’il s’agit d’un jeu de course d’arcade et plein d’action. Tout le monde a les yeux rivés sur le trophée et ils feront tout pour faire tomber leurs adversaires du parcours. Vous pouvez consulter le bande-annonce cinématographique par ici.

KartRider : jeu de dérive

Parlons maintenant du gameplay. Ceci, comme vous l’avez deviné, est un jeu de course de kart où vous serez en compétition avec d’autres joueurs pour être le gagnant. Le jeu sera gratuit, ce qui indique que tout le monde peut faire partie de ce jeu de course amusant. Le jeu propose différentes compétitions, pistes, karts et personnages parmi lesquels choisir. Il existe différents types d’environnements sur lesquels vous courrez. Pour rendre les choses plus intéressantes, les joueurs pourront éliminer les adversaires en utilisant différentes armes telles que des lance-roquettes, des bombes à eau et des OVNIS.

KartRider : Drift a deux modes de jeu. L’un est le mode vitesse où vous courrez aussi vite que vous le pouvez et l’autre est le mode objet. Le mode objet vous permet d’utiliser différents moments pour ralentir vos adversaires. Le mode Objet peut être décrit comme un mode de combat où vous vous battez pour être le seul gagnant. Le jeu vous permet également de personnaliser vos personnages et vos karts, d’améliorer vos compétences et de charger votre garage avec les meilleurs karts de tous les temps.

KartRider : Drift – Caractéristiques spéciales

Désormais, en plus de la course en solo avec l’IA du jeu, vous pouvez également jouer en ligne grâce au multijoueur. En dehors de cela, vous pourrez jouer en utilisant le mode de jeu coopératif local ainsi que jouer avec votre ami qui pourrait jouer au jeu sur n’importe quelle autre plate-forme. La prise en charge du jeu multiplateforme est disponible dès la sortie de la boîte pour KartRiders : Drift. Cela fait du jeu une bonne option de jeu de société.

KartRider : pistes de dérive

Voici toutes les pistes sur lesquelles vous pourrez courir dans KartRider : Drift.

Pistes forestières

Allée des bûcherons

Chutes brumeuses

Grottes aux champignons

Voie boisée

Pistes du désert

Aqueduc antique

Chaos de la construction

Bazar poussiéreux

Passe du Pharaon

L’énigme du Sphinx

Pistes villageoises

Course du pont de Bayside

Tunnel de la colline de Boom

Parc venteux

Croix de l’Horloge

Quai pavé

Port pratique

Mairie

Pistes glaciaires

Stade extrême

Passe brise-glace

Demi-lune polaire

Pistes de cimetière

Circuit du cimetière

Laissez-passer spectateur

Tunnel capricieux

Pistes de Moonhill

Gare centrale

Tunnel sans foi ni loi

Rues moyennes

Course de tramway

Pistes minières

Ruée vers l’or

Caverne de magma

filon mère

Rails branlants

Trois raccourcis

KartRider : personnages à la dérive

Voici tous les personnages avec lesquels vous pourrez faire la course dans le jeu.

Bazzi

Brodi

Dao

Diz

Éthan

Keffy

Kris

marid

Mos

Néo

Rex

Uni

KartRider : plateformes prises en charge par Drift

KartRider : Drift est un excellent jeu qui sera disponible sur un certain nombre de plateformes.

Android

iOS

Microsoft Xbox série S

Microsoft Xbox série X

Sony Playstation 4

Sony Playstation 5

Vapeur (PC)

KartRider : Configuration système requise pour la dérive

Voici la configuration système minimale et recommandée dont vous auriez besoin pour jouer au jeu sur un PC.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i3 ou AMD FX 6000

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 760 ou AMD Radeon HD 7950

Stockage : 30 Go

Configuration recommandée

OS : Windows 10 ou Windows 11 64 mais

Processeur : Intel Corei7 4ème génération ou AMD Ryzen 5 Gen 1

RAM : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780Ti ou AMD Radeon RX 5500 XT

Stockage : 30 Go

Conclusion

C’est tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu de course gratuit qui sera bientôt disponible sur plusieurs plateformes en 2023. Alors, que pensez-vous du nouveau jeu de course ? Pensez-vous que ce sera un succès populaire parmi les gens puisque c’est un jeu gratuit ? Faites-nous part de vos réflexions sur le jeu dans la section commentaires ci-dessous.

Vérifiez également :