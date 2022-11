Star Wars : Squadrons, nouveau jeu gratuit sur Epic Games Store

Epic Games Store insiste sur sa campagne de jeux gratuits sur une base hebdomadaire. Jusqu’au 1er décembre prochain à 17h00 (CET), vous trouverez Star Wars: Squadrons, le dernier ouvrage publié par EA Motive. Dans celui-ci, vous pourrez vous immerger dans la licence populaire à bord des combattants légendaires de l’Empire et de la Résistance dans le mode multijoueur, ou revoir les activités qui vous attendent pendant la campagne.

« Attachez votre ceinture et ressentez l’adrénaline du combat spatial multijoueur à la première personne avec votre équipe », révèle Electronic Arts dans sa description officielle. « Préparez-vous et sautez dans les cockpits des chasseurs stellaires des flottes de la Nouvelle République et de l’Empire, et combattez dans des batailles spatiales stratégiques à 5 contre 5. » A-wing, TIE Bomber, TIE Fighter et l’emblématique X-wing ; Il existe de nombreux modèles que vous pouvez conduire.

N’oubliez pas que les jeux gratuits sur Epic Games Store n’ont aucune restriction de contenu d’aucune sorte. Une fois que vous aurez utilisé votre copie, elle restera liée à votre profil de store pour toujours. Gratuit et sans petits caractères : vous obtiendrez le jeu complet afin que vous puissiez l’essayer quand vous le pourrez.

Comment télécharger Star Wars: Squadrons pour PC sur Epic Games Store

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques