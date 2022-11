Assistance technique de Thanksgiving : trucs et astuces essentiels sur iOS et macOS pour optimiser les appareils de votre famille

Les États-Unis célèbrent Thanksgiving aujourd’hui et de nombreux Américains se préparent pour des réunions de famille, regardent des matchs de football, profitent de leur temps libre pendant les vacances et recherchent de bonnes affaires à l’approche des achats de Noël. Si vous êtes le « technicien » de votre famille, il y a de fortes chances que quelqu’un vous demande de l’aide avec son iPhone ou son Mac. Voici quelques conseils pour les faire fonctionner mieux !

Obtenez la dernière version d’iOS et de macOS

Si un membre de votre famille utilise iOS 13 ou une ancienne version de macOS, Thanksgiving est le moment idéal pour le mettre à jour. Ils recevront toutes les dernières fonctionnalités d’iOS 16 et de watchOS 9, et pourront rester à jour encore plus longtemps grâce aux mises à jour automatiques.

Toutes les mises à jour d’automne du système d’exploitation d’Apple sont sorties depuis assez longtemps pour que vous puissiez vous sentir en sécurité pour les mettre à jour. Gardez à l’esprit que les versions actuelles sont les plus sécurisées du marché, c’est donc une excellente idée de tenir votre famille à jour avec ces correctifs et correctifs.

Avant de mettre à jour macOS Ventura, assurez-vous que votre système est sauvegardé – nous en reparlerons plus tard. Si vous n’allez faire qu’une seule chose pour le support technique de Thanksgiving, vérifier les mises à jour devrait l’être (encore plus que d’éplucher des pommes de terre).

Confirmer qu’iCloud est configuré

Photos iCloud

Si vous allez regarder les appareils d’un membre de la famille, assurez-vous qu’il se connecte avec son compte iCloud avant de faire quoi que ce soit d’autre. Cela peut sembler fou, mais je l’ai vu de mes propres yeux : en 2022, quelqu’un pourrait utiliser iOS sans iCloud.

Pour vérifier si les membres de votre famille sont connectés à iCloud, accédez à Paramètres > iCloud. Pendant que vous êtes dans cette section, faites défiler vers le bas et assurez-vous qu’ils ont terminé une sauvegarde récemment – sinon, déclenchez immédiatement une sauvegarde manuelle afin qu’elle se termine avant la mise à niveau d’iOS.

Une fois que vous avez vérifié que iCloud Photos est activé, revenez à l’écran principal et vérifiez s’ils disposent de suffisamment d’espace sur leur compte iCloud. Si vous sauvegardez votre photothèque sur iCloud, perdre un appareil ne sera pas pire que d’oublier où vous avez placé le chargeur.

Sur macOS, vous voudrez activer iCloud (logo Apple > Préférences Système > iCloud). Ouvrez ensuite l’application Photos pour qu’elle se synchronise correctement.

Si vous vous sentez aventureux, vous pouvez activer le partage de photos iCloud.

Time Machine et sauvegardes cloud

Bien que votre famille n’ait peut-être pas son disque dur externe avec elle, vous devez fortement l’encourager à sauvegarder son Mac à intervalles réguliers. Amazon propose un certain nombre de disques externes à prix raisonnable, faciles à utiliser avec Time Machine.

S’ils n’ont pas de lecteur, vous devriez leur demander d’en commander un et de le configurer à Noël. Vous pouvez vérifier que Time Machine fonctionne en allant dans Préférences Système > Time Machine.

S’ils n’ont pas de sauvegarde Time Machine et en souhaitent une, vous pouvez recommander un service comme Backblaze. Cela ne coûte que 70 $ par année. J’ai quelques collègues qui ne voulaient pas se rappeler de brancher un lecteur externe pour faire des sauvegardes, alors ils ont simplement opté pour Backblaze. Backblaze sauvegardera automatiquement tous les fichiers sur votre Mac ou PC. Les sauvegardes hors site sont particulièrement cruciales en cas d’incendie, d’inondation ou de vol ; une fois installé il n’y a plus rien à faire.

Vérifier les extensions Chrome

Chrome est un navigateur populaire parmi les utilisateurs de Mac grâce à sa synchronisation facile avec les PC et à son écosystème d’extensions robuste. J’ai tendance à trouver des cas où il a été chargé de bloatware par les propriétaires de PC, et heureusement, il est relativement facile de supprimer ces modules complémentaires.

Allez dans Fenêtre > Extensions. Recherchez tout élément anormal (convertisseurs PDF, etc.) et supprimez-le. Vérifiez également sa page d’accueil par défaut (DuckDuckGo est l’option la plus sûre). Si vos proches se plaignent de pop-ups constants lorsqu’ils essaient de naviguer sur le Web, cela est probablement dû à une extension qui a installé son propre moteur de recherche. Assurez-vous d’inclure ce support technique lors du dîner de Thanksgiving !

Nettoyage général de macOS

Bien que macOS soit très sécurisé, vous pouvez toujours obtenir des logiciels malveillants en cliquant sur une annonce contextuelle aléatoire vous demandant de télécharger un nouveau lecteur flash, etc. Mon outil préféré pour nettoyer les logiciels malveillants est Malwarebytes ou CleanMyMac X. Malwarebytes est un téléchargement gratuit. , et il existe des options payantes pour l’analyse automatique à l’avenir. Vous pouvez le faire gratuitement si vous souhaitez exécuter une analyse rapide et le supprimer.

Si vous devez effectuer une maintenance générale, supprimer des fichiers volumineux pour libérer de l’espace ou désinstaller des applications, consultez CleanMyMac X. C’est le meilleur outil de maintenance macOS sur le marché. Il est idéal pour nettoyer l’espace, désinstaller les applications inutilisées et bien plus encore.

Discuter des mises à niveau Wi-Fi

Je reçois de plus en plus de questions sur la façon d’améliorer les connexions Wi-Fi à domicile. À tout moment, il peut y avoir 60 appareils connectés à mon réseau domestique – principalement des appareils et accessoires compatibles HomeKit, mais aussi des ordinateurs, des iPhones et des iPads.

J’utilise l’eero Pro 6E dans ma maison depuis que je travaille à domicile, mais pour quelqu’un avec des besoins moins exigeants, le modèle eero 6 normal sera une mise à niveau fantastique. Voici mon avis complet. Si votre famille se plaint d’une mauvaise connexion Wi-Fi dans leur maison pour le travail à distance, vous pouvez leur recommander eero en toute confiance.

Récapitulatif sur le support technique de Thanksgiving

Il est grand temps que vous prépariez tous vos amis et membres de votre famille pour la nouvelle année en vous assurant que leurs appareils sont sauvegardés, mis à jour et exempts de logiciels malveillants. Évitez les sujets controversés comme les applications Web par rapport aux applications natives – c’est Thanksgiving !

Photo de Jure Pivk sur Unsplash

