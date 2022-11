Téléchargez ces magnifiques fonds d’écran schématiques pour iPhone 14 Pro et qu’y a-t-il derrière le processus créatif de Basic Apple Guy?

Le virtuose du design Basic Apple Guy a lancé hier des fonds d’écran schématiques incroyablement détaillés et superposés pour l’iPhone 14 dans une variété de couleurs. Aujourd’hui, il a poursuivi en publiant ses magnifiques fonds d’écran pour iPhone 14 Pro et Pro Max. Lisez la suite pour télécharger les nouveaux fonds d’écran pour votre iPhone ainsi que des informations sur son processus créatif, des conseils pour les designers et les artistes, et plus encore dans une courte interview avec nous.

Basic Apple Guy a partagé les nouveaux fonds d’écran gratuitement sur son blog (soutenez-le avec un conseil ici) et a détaillé les mois de travail incroyablement précis qui y ont été consacrés.

« La pièce de résistance de ces schémas est un composant que je n’ai pas montré jusqu’à aujourd’hui, la puce A16. En empruntant tout ce que j’ai appris lors de la création du schéma M2 MacBook Air, j’ai conçu les schémas Pro avec une carte logique exposée. Maintenant, normalement, ce composant est couvert lorsqu’il est à l’intérieur du téléphone pour protéger l’électronique, mais une fois que j’ai vu le démontage, je n’ai pas pu m’empêcher d’essayer de le recréer pour le papier peint. J’ai pensé que cela ajouterait peut-être quelques heures de travail et quelques centaines de pièces supplémentaires à la conception. J’ai sous-estimé. À 2 367 pièces, la carte mère des schémas de l’iPhone 14 Pro est l’une de mes pièces les plus complexes à ce jour, et j’ai ajouté une tonne d’heures supplémentaires pour terminer ce projet. Mais cela en valait la peine, devenant la belle pièce signature de ce projet.

Une autre partie de ce schéma dont je suis très fier est quelques pièces que vous verrez rarement – la caméra TrueDepth, la caméra infrarouge et le projecteur de points cachés derrière l’île dynamique. Bien que vous ne voyiez souvent pas ces pièces, elles tombent et se cachent derrière l’île dynamique chaque fois que vous déverrouillez votre iPhone ou réduisez une application. Je voulais m’assurer qu’aucun détail n’était négligé; même pour les pièces que vous ne verrez pas 99 % du temps. »

Comment télécharger les fonds d’écran schématiques de l’iPhone 14 Pro

Processus créatif de base d’Apple Guy

J’ai eu la chance de poser quelques questions à Basic Apple Guy pour comprendre son processus créatif, comment il relève les défis et entendre ses conseils pour les designers et les artistes 😁 :

Qu’est-ce que vous trouvez le plus excitant ou intéressant dans un travail aussi détaillé ?

Ce penchant pour l’exploration et la compréhension de choses complexes m’a toujours captivé. Quand j’étais enfant, je passais des heures à regarder des livres de coupes transversales de bateaux et d’avions. J’adorais me perdre dans les innombrables détails infimes de quelque chose ; peut-être que ces papiers peints en sont une extension naturelle. Ces fonds d’écran m’aident aussi à apprécier beaucoup plus l’iPhone. De l’extérieur, l’iPhone n’est qu’une dalle de métal et de verre (une dalle extraordinaire, remarquez). Lorsque je les construis et que je remarque les milliers d’interconnexions et de couches entre tous les composants, cela rend l’appareil beaucoup plus spécial.

Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous dans des projets comme celui-ci ? Des conseils sur la façon dont vous vous déplacez à travers eux? Des systèmes particuliers en place ?

Ces papiers peints deviennent très, très monotones. Je peux passer plusieurs heures et seulement quelques pixels de travail à montrer. Pour cette raison, la persévérance peut devenir difficile, et il y a un mélange de besoin de planifier du temps et de besoin de courage pour passer à travers certaines des pièces les plus répétitives. Malheureusement, je ne peux pas me concentrer si j’écoute de l’audio parlé (désolé Netcost-security.fr Happy Hour) et je m’appuie plutôt sur des listes de lecture ambiantes pour m’aider à rester concentré et dans un état de flux. J’aime aussi réserver du temps pour ceux-ci après avoir accompli d’autres tâches et courses pour m’assurer de pouvoir y consacrer de longues périodes sans partage.

Des mots de sagesse pour les créateurs/designers/artistes débutants qui sont inspirés par votre travail ?

Je tombe toujours dans le piège de voir de superbes designs et d’être découragé que ce que je crée ne soit pas aussi beau. Mais j’oublie à ce moment-là les centaines, voire les milliers d’heures que quelqu’un travaille en privé pour amener son travail à cet endroit. Lorsque vous regardez les schémas de mon iPhone 13 par rapport à ceux de l’iPhone 14, j’espère qu’ils montrent une élévation de la technique, mais ce n’était pas dû au hasard ou à un accident ; c’était le résultat de centaines d’heures de pratique. Ne négligez jamais la mouture et le processus qui amènent quelqu’un là où vous voulez être. Pour citer Futurama, « Quand vous faites les choses correctement, les gens ne seront pas sûrs que vous avez fait quoi que ce soit. »

Apprenez-en plus sur ce qui s’est passé dans ce projet incroyable et découvrez le travail de Basic Apple Guy sur son site Web.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :