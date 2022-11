Affichez votre message sur l’iPad volant autour de la Lune

C’est vrai! Alors qu’Artemis 1 est une mission importante pour le retour de l’humanité sur la Lune, tout le monde ici sur Terre a la possibilité de participer en envoyant des messages à un iPad qui réside dans le vaisseau spatial Orion. Une caméra capturera le message sur l’iPad dans la capsule et partagera l’enregistrement, de sorte que tout en envoyant votre message au-delà de la Lune, vous pourrez le diffuser à d’autres personnes ici sur Terre. Et envoyer votre message est très simple. Voici comment.

Pourquoi un iPad est-il dans l’espace ?

Bien sûr, l’objectif principal de la mission Artemis 1 est de prouver les systèmes de la fusée SLS et du vaisseau spatial Orion lors d’un vol d’essai sans équipage, avant d’envoyer des personnes à bord pendant Artemis 1. Mais puisque la NASA lance de toute façon la fusée, ils pourraient aussi bien tirer le meilleur parti. Un certain nombre de satellites cubes plus petits ont été placés dans l’adaptateur de scène et ont leurs propres expériences. Certains d’entre eux se concentreront sur l’étude de la Lune tandis que d’autres, comme NEA Scout, se dirigeront vers des astéroïdes proches de la Terre.

Cet iPad s’envole vers l’espace dans le cadre de la démonstration de la technologie Callisto. Contrairement à ces cubes-sats, cette expérience repose sur la capsule Orion qui transportera l’équipage – et c’est très approprié, car le but de Callisto est de tester les interfaces homme-machine dans l’espace. Le matériel lui-même est relativement simple – essentiellement juste un iPad. Mais ce n’est pas Siri qu’ils testent – c’est en fait Alexa d’Amazon. L’iPad est juste un matériel plus approprié pour le test. L’objectif est de voir comment un assistant numérique comme Alexa pourrait rendre la vie des astronautes plus facile et plus efficace lors de voyages dans l’espace lointain. Ils testeront également Webex by Cisco pour les appels audio et vidéo.

Mais puisqu’ils ont un iPad là-haut, ils pourraient aussi bien faire de la sensibilisation communautaire !

Envoyez votre message à Artémis 1

Envoyer un message à afficher sur l’iPad dans Orion est très simple, mais il peut ne pas être sélectionné. Lockheed Martin – qui dirige l’expérience – a le dernier mot sur les messages qui sont et ne sont pas affichés. « Les messages au contenu désobligeant, diffamatoire, raciste, sexiste ou autrement inapproprié seront automatiquement rejetés. Les messages qui incluent des éléments protégés par le droit d’auteur ou qui approuvent des personnes, des produits, des marques, etc. seront également automatiquement rejetés.

Soumettre votre message à afficher sur l’iPad est aussi simple que de se diriger sur le site Web de Callisto et de faire défiler jusqu’à la section « Envoyer un message à Callisto ». Vous pouvez saisir votre message – jusqu’à 120 caractères – ainsi que votre nom et votre e-mail. Si sélectionné, votre message et votre nom seront affichés dans le vaisseau spatial Orion au cours de cette mission historique Artemis 1.