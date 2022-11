Chris Hemsworth (Thor) arrête sa carrière après avoir appris sa prédisposition à la maladie d’Alzheimer

Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé de l’idée de Chris Hemsworth de laisser de côté son rôle de dieu du tonnerre, et c’est qu’après 11 ans à jouer Thor dans l’UCM avec quatre films principaux et diverses autres apparitions, ils avaient fait une brèche dans le acteur d’origine australienne. Cependant, ses plans ont radicalement changé, et c’est qu’après avoir subi quelques tests médicaux, il a découvert qu’il avait un risque important de souffrir de la maladie d’Alzheimer tout au long de sa vie.

Point final pour Hemsworth

Selon ces tests, Hemsworth possède deux échantillons du gène APOE4, l’un de la mère et l’autre du père, un cas qui ne survient que dans un pourcentage compris entre 2 et 3 % de la population mondiale. Cette génétique est ce qui vous donne ces chances élevées de souffrir de cette terrible maladie qui n’a pour le moment que des traitements palliatifs.

D’après ce qu’on peut lire dans Vanity Fair, l’acteur a avoué que cette découverte était sa « plus grande peur ». Les tests dont nous avons parlé. « J’ai l’impression que je n’ai pas du tout apprécié ce qu’il y avait devant moi », confie Hemsworth. .

« Depuis que j’ai découvert et que nous avons terminé Limitless, j’ai terminé tous les travaux pour lesquels j’avais déjà été réservé, mais maintenant, lorsque la tournée sera terminée, je rentrerai chez moi un moment, je ferai une pause dans les films et je simplifierai tout. Je serai avec mes enfants et ma femme », dit-il, notant qu’il est actuellement libre de liens contractuels et consacrera sa vie à 100% à sa femme, Elsa Pataky, et aux trois enfants que le couple a.

La Source: Vanity Fair