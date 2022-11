Apple et Epic s’associent pour lancer un logiciel de dossiers de santé compatible macOS

Apple continue de se lancer dans les soins de santé, cette fois en concluant un accord avec Epic Systems pour une version compatible Mac de son application de dossiers médicaux. Tel que rapporté par Axios, l’accord verra Epic Systems créer une version de son outil de dossiers de santé qui « est plus facile à exécuter sur les appareils Apple ».

Apple aurait poussé Epic à créer une « version native du service » pour les appareils Apple, mais les deux sociétés ont plutôt opté pour ce compromis d’une version « plus facile à exécuter sur les appareils Apple ». Apple n’a pas reconnu cet accord, mais Axios dit que cela a été confirmé par une « source à l’intérieur d’Epic ».

L’accord intervient malgré les désaccords antérieurs entre Epic et Apple sur les dossiers de santé et le partage de données, Axios explique. Apple a fait pression pour assouplir les exigences de partage des dossiers de santé, ce à quoi Epic s’oppose fermement. Epic a fait valoir que les changements de règles axés sur «l’interopérabilité» seront «trop lourds pour notre système de santé et mettront en danger la vie privée des patients».

Epic Systems est le plus grand fournisseur de dossiers de santé électroniques aux États-Unis, avec « environ la moitié des dossiers médicaux de la population » stockés dans un système alimenté par le logiciel et la technologie Epic. Le manque de logiciels Mac, iPad et iPhone bien développés d’Epic a inhibé la capacité d’Apple à exploiter davantage l’industrie des dossiers de santé.

Compte tenu du rythme auquel les choses évoluent dans le secteur de la santé, en particulier en ce qui concerne la technologie des dossiers médicaux, il faudra probablement un certain temps avant de voir les résultats de ce nouvel accord. Néanmoins, cela pourrait finir par être bon pour l’industrie et les consommateurs, en particulier s’il améliore l’intégration des données avec d’autres plates-formes et services Apple.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :