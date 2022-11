EA Sports publiera le prochain match de football universitaire en 2024

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le prochain match de football universitaire d’EA Sports – et son premier depuis 2013 – devrait arriver à l’été 2024. Daryl Holt, vice-président et directeur général d’EA Sports, a déclaré à ESPN que c’était la meilleure date pour eux de livrer un jeu qui se réunira ou dépasser les attentes des joueurs. Holt a noté que les dates de sortie précédemment annoncées étaient inexactes et que le jeu n’avait pas été retardé.

« Nous essayons de créer une expérience de football universitaire très immersive », a ajouté l’exécutif.

EA Sports a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu de football universitaire au début de 2021. À l’époque, EA avait déclaré avoir acquis les droits de plus de 100 collèges pour présenter leurs logos, stades et traditions uniques que les fans connaissent et adorent. Les noms, images et ressemblances des étudiants-athlètes ne faisaient pas partie de l’accord initial, ce qui indique que le jeu ne mettrait pas en vedette les joueurs que vous voyez sur le terrain chaque semaine.

Les règles de la NCAA concernant l’indemnisation des joueurs ont radicalement changé depuis lors, car les athlètes sont désormais autorisés à être indemnisés pour l’utilisation de leur nom, image et ressemblance (NIL). Cela pourrait ouvrir la voie à EA Sports pour inclure de vrais joueurs dans son prochain jeu, mais on ne sait pas comment le système sera structuré ou si EA sera en mesure de signer des accords avec des listes complètes.

« Si vous regardez en arrière où nous parlions en 2021, cette route était bloquée », a déclaré Holt. « Je pense que j’ai même dit quelque chose sur le fait que nous étions des passagers de ce voyage, comme n’importe qui d’autre.

« Eh bien, la route est ouverte maintenant, mais elle est encore en construction. »

Nous savons que le jeu inclura le retour de deux modes populaires : dynastie et route vers la gloire. En mode dynastie, les joueurs géreront un collège pendant plusieurs saisons et s’impliqueront même dans des activités hors du terrain comme le recrutement et l’utilisation du portail de transfert. Road to glory permet aux utilisateurs de créer un joueur et de le suivre tout au long du processus de football universitaire.

Le dernier match de football universitaire d’EA Sports était NCAA Football 14, qui mettait en vedette le quart-arrière du Michigan Denard Robinson sur la couverture. EA a annulé le prochain match prévu de la série en raison d’un différend de licence avec la NCAA concernant la rémunération des joueurs et n’a pas sorti de nouveau match de football universitaire depuis.