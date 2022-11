God of War Ragnarok entre dans l’histoire et Kratos détruit tous les disques Sony

Inarrêtable. Ni la mythologie grecque, ni la mythologie nordique, ni le panthéon des héros et des sagas de l’usine PlayStation. Il n’y a personne pour tenir tête à Kratos. Sony vient de confirmer que God of War Ragnarok est déjà son exclusivité la plus réussie et celle qui a vendu le plus de jeux de lancement. Le seul Dieu auquel nous croyons, celui de la guerre, a placé cinq millions d’unités dans sa première semaine.

Pour remettre les choses en contexte, il n’y a qu’un seul autre jeu de la série qui s’est écoulé à cinq millions d’exemplaires. C’était le God of War 2018, qui s’est vendu à trois millions de lancement et n’a pas atteint cinq avant d’avoir terminé son premier mois dans les stores. Depuis, le reboot Viking de la saga a cumulé 19 millions. C’est le deuxième jeu le plus vendu de l’histoire de Sony, juste derrière Marvel’s Spider-Man avec 20. A voir le rythme de Ragnarok, tout semble indiquer que la couronne va bientôt passer de main.

God of War Ragnarok, aussi bon qu’on le dit ?

Le 9,5 de l’analyse Netcost coïncide avec le reste des notes de presse internationales, puisque God of War Ragnarok accumule une moyenne de 94 sur Metacritic après plus de 60 avis. Tout le monde confirme que la suite surpasse en tous points son prédécesseur, qui avait déjà été proclamé meilleur jeu de 2018, devançant à la dernière minute Red Dead Redemption 2. En sera-t-il de même avec Elden Ring ?

Bien que le récit suscite des opinions plus contrastées, dans le jouable il n’y a aucun doute. God of War Ragnarok est un excellent produit qui corrige les défauts de son prédécesseur, à savoir le manque de dynamisme du système de combat et la variété des boss et des affrontements. Si l’on ajoute une excellente section graphique, la nouvelle aventure de Kratos est proclamée, sans inventer la roue, un incontournable pour PS4 et PS5 et l’un des meilleurs jeux de l’histoire de Sony.