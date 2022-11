Vivo X80 Pro reçoit une mise à jour stable d’Android 13 avec FuntouchOS 13

Après des mois de tests, Vivo a enfin lancé la mise à jour stable FuntouchOS 13 basée sur Android 13 pour Vivo X80 Pro. En août, Vivo a initialement commencé à tester son nouveau skin sur la variante globale de X80 Pro via un programme de prévisualisation. Et maintenant, les propriétaires de Vivo X80 Pro peuvent mettre à niveau leur téléphone vers le dernier système d’exploitation Android 13. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur le déploiement de Vivo X80 Pro FuntouchOS 13.

Vivo plante le nouveau firmware avec le numéro de version du logiciel PD2185BF_EX_A_13.1.10.13.W30. Vivo a sorti le X80 Pro avec le système d’exploitation FuntouchOS 12 basé sur Android 12, donc, oui, l’appareil reçoit sa toute première mise à jour du système d’exploitation. Et comme il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle nécessite plus de données que les mises à niveau incrémentielles mensuelles ou trimestrielles. Selon Les rapportsl’Android 13 OTA pèse une taille énorme de 6,24 Go, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de stockage pour le téléchargement et l’installation.

Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour OTA désherbe en Inde, elle sera également publiée dans d’autres régions dans quelques instants. Vivo propose la nouvelle mise à jour avec le dernier correctif de sécurité mensuel de novembre 202 ainsi que les nouvelles fonctionnalités disponibles sur FuntouchOS 13.

IMG : GSM Arena

En parlant des changements, la mise à jour Vivo X80 Pro Android 13 est livrée avec des fonctionnalités telles que plus de palettes de couleurs comme nous l’avons vu dans le stock Android 13, l’option de masquer les photos dans l’application de la galerie, apporte de nouvelles fonctionnalités de refroidissement du téléphone à l’iManager, la capacité pour voir l’icône d’autorisation de notification sur le panneau de notification, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre aux fonctionnalités essentielles d’Android 13.

Les propriétaires de Vivo X80 Pro peuvent enfin passer au dernier système d’exploitation FuntouchOS 13 centré sur Android 13, en accédant à Paramètres > Mise à jour du système, puis recherchez les nouvelles mises à jour, si une nouvelle mise à jour est disponible, vous pouvez sélectionner l’option de téléchargement et d’installation. Si la mise à jour n’est pas encore disponible, vous pouvez attendre quelques jours de plus.

Habituellement, Vivo et Oppo publient d’abord les mises à jour logicielles de celles qui s’exécutent sur la dernière version du logiciel. Assurez-vous donc que le logiciel de votre téléphone est à jour, vous pouvez effectuer une sauvegarde des éléments importants avant de mettre à jour votre téléphone.

