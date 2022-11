Spider-Man : Across the Spider-Verse confirme 6 types d’animation avec une nouvelle image

Spider-Man: Across the Spider-Verse, la suite de l’oscarisé Spider-Man: A New Universe, se rapproche et c’est pourquoi les responsables partagent déjà plus d’informations avant sa prochaine sortie à l’été de l’année prochaine . À tel point qu’il a été confirmé par le magazine Empire que le film aura une grande variété de styles d’animation, en particulier jusqu’à 6 types d’animation pour représenter différents univers, ce que nous avions déjà entrevu dans son premier aperçu. De plus, nous avons une nouvelle image mettant en vedette Spider-Gwen.

Spider-Man à travers l’animation

« Le premier film avait un style d’animation dominant depuis le début. Ce film en compte six. Nous prenons donc ces outils, ajoutons tout ce que nous avons appris dans The Mitchells Against the Machines, puis développons cela encore plus pour répondre à l’ambition requise par ce projet. Qui est de vous surprendre à chaque fois que vous arrivez dans un nouvel environnement. Évidemment, vous devez également vous assurer que le style du film reflète l’histoire et que l’imagerie est guidée par le sentiment, par opposition à un simple projet artistique intello. Que celui-ci l’est aussi, d’ailleurs ! », a assuré le producteur du film Phil Lord.

«Les deux que vous avez vus dans la bande-annonce étaient ce qu’on appelle Earth-50101, que nous appelons« Mumbattan », qui est basé sur un style de bande dessinée indien. L’autre est le New York du monde de Spider-Man 2099. Il est basé sur des illustrations à la Syd Mead de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir. Il y a aussi le monde de Gwen, qui est Earth-65. Et c’était un style de lavage à l’aquarelle qui rappelle les couvertures de ses bandes dessinées », ajoute son collègue producteur Christopher Miller en relation avec les différents styles d’animation de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Les deux producteurs ont également écrit le scénario avec David Callaham, tous sous la direction de Peter Ramsey et Bob Persichetti, qui sont également producteurs exécutifs avec Aditya Sood. Spider-Man: Across the Spider-Verse devrait être présenté en première le 23 juin 2023, tandis que la troisième partie, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, le fera le 29 mars 2024.

Source | Empire