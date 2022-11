Apple est sur le point de conclure un accord pour transformer le livre de Michael Lewis sur FTX et Sam Bankman-Fried en long métrage

Apple pourrait être l’un des premiers à transformer l’histoire de l’effondrement de Sam Bankman-Fried et de sa société de cryptomonnaie FTX en un long métrage. Date limite rapporte qu’Apple est en tête d’un accord pour transformer un prochain livre de Michael Lewis en un film, mais la société fait face à une concurrence intense de la part de Netflix et d’Amazon.

Michael Lewis a déjà écrit un certain nombre de livres acclamés par la critique, dont beaucoup ont été transformés avec succès en longs métrages : Moneyball, Le côté aveugle, et Le grand court. Lewis a passé les six derniers mois à suivre chaque mouvement de Bankman-Fried, donnant à l’auteur un aperçu de l’effondrement de l’empire cryptographique FTX de Bankman-Fried.

Les droits de diffusion du prochain livre de Lewis sont très recherchés. L’accord devrait être évalué dans la « gamme moyenne à sept chiffres ». Date limite dit que ses sources indiquent qu’Apple est « proche d’un accord » et envisage de transformer l’histoire en un long métrage. Apple aurait battu la « concurrence considérable » d’Amazon et de Netflix.

Bankman-Fried était le PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, qui s’est effondré ces dernières semaines car il a été révélé qu’il n’était pas assez liquide. En tant que tel, Bankman-Fried, autrefois aimé pour valoir près de 30 milliards de dollars, est également tombé en disgrâce.

Quelques détails supplémentaires sur le projet de Date limite:

Le livre de Lewis tentera d’expliquer ce qui s’est passé dans l’entreprise et avec Bankman-Fried, qui a été contraint de mettre en vente sa riche station balnéaire des Bahamas et de faire face aux retombées qui ont également vu un certain nombre de célébrités, dont Tom Brady et Larry David, poursuivi en justice. pour leur part dans sa promotion. Nous avons entendu la semaine dernière que d’autres personnes entourant le projet incluaient Amazon Studios, David Heyman, l’écrivain Wells Tower et David Yates, Netflix avec David Fincher et Sugar23 avec Josh Gad.

Comme vous vous en doutez, il existe un certain nombre d’autres projets axés sur FTX et Bankman-Fried, mais le fait d’avoir le nom de Lewis attaché à celui-ci en fait la « propriété en vogue » pour le moment.

