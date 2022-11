Apple TV + sort les trois premiers épisodes du thriller d’action « Echo 3 » tôt pour Thanksgiving

Déplacé de son heure de sortie habituelle du vendredi, Apple TV + a publié aujourd’hui les trois premiers épisodes de sa nouvelle série de thrillers d’action Echo 3, mettant en vedette Luke Evans et Michiel Huisman.

La série se concentre sur le sauvetage d’Amber, une brillante jeune scientifique. Alors que personne d’autre n’intervient, les vétérans militaires Bambi et Prince, son frère et son mari respectivement, se lancent dans une mission perfide pour la localiser et la sauver.

Amber Chesborough (jouée par Jessica Ann Collins) fait des recherches sur la toxicomanie et se rend en Colombie pour étudier si les hallucinogènes peuvent aider à traiter les habitudes de dépendance. Cependant, elle est capturée par des rebelles quelque part le long de la frontière colombo-vénézuélienne.

Quand aucun fonctionnaire ne l’aidera à la chercher, naturellement, ses proches issus des forces spéciales se sont mis à la retrouver. Cela trace le bilan de la série, qui montre comment le frère Bambi et son mari Prince, interprétés par Luke Evans et Michiel Huisman, s’engagent dans une bataille avec les rebelles pour la ramener à la maison.

La série vient de l’écrivain de The Hurt Locker, Mark Boal. Il est basé sur la populaire série israélienne « When Heroes Fly ».

Comment regarder Écho 3

L’émission est un original d’Apple, ce qui indique qu’elle n’est disponible que sur Apple TV+. Vous avez besoin d’un abonnement Apple TV+ pour regarder le film.

Apple TV + coûte 6,99 $ par mois – résiliation gratuite à tout moment. TV+ est également inclus dans les abonnements groupés Apple One. Si vous n’avez jamais utilisé Apple TV+ auparavant, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de sept jours.

Regardez Apple TV+ à l’aide de l’application Apple TV disponible sur diverses plateformes, y compris les appareils Apple tels que le décodeur Apple TV 4K, la clé Roku, Amazon Fire Stick, Comcast Xfinity, de nombreux téléviseurs intelligents et bien plus encore. Vous pouvez également regarder dans un navigateur Web sur un PC à l’adresse tv.apple.com.

Les trois premiers épisodes d’Echo 3 sont disponibles dès maintenant, le 23 novembre. Le reste de la saison débutera chaque semaine, chaque vendredi jusqu’au 13 janvier.

Écho 3 Épisode 1 : 23 novembre 2022

Écho 3 Épisode 2 : 23 novembre 2022

Écho 3 Épisode 3 : 23 novembre 2022

Écho 3 Épisode 4 : 2 décembre 2022

Écho 3 Épisode 5 : 9 décembre 2022

Écho 3 Épisode 6 : 16 décembre 2022

Écho 3 Épisode 7 : 23 décembre 2022

Écho 3 Épisode 8 : 30 décembre 2022

Écho 3 Épisode 9 : 6 janvier 2023

Écho 3 Épisode 10 : 13 janvier 2023

Echo 3 rejoint le catalogue croissant de films et d’émissions de télévision Apple TV+. Ensuite, Apple lancera le très attendu drame esclave Emancipation avec Will Smith.

