PlayStation dit «non» aux jeux Easy Platinum et sévit contre les shovelware sur le PS Store

Depuis l’arrivée des trophées dans l’écosystème PlayStation, de nombreux joueurs se sont efforcés d’en obtenir le plus possible et affichent ainsi un palmarès enviable de platines. Et tandis que beaucoup ne sont qu’un défi à la portée des plus compétents, patients ou dévoués -ou une combinaison de tous-, beaucoup d’autres ne sont qu’une simple procédure, un crochet à vendre facilement sur le PS Store pour certains développeurs. Maintenant, de la part de Sony, ils semblent disposés à mettre fin à ces pratiques et à éliminer les jeux dits shovelware, c’est-à-dire des titres bon marché dont le seul but est de leur permettre d’obtenir leur trophée Platine en quelques minutes.

PlayStation veut mettre fin aux Paltinos gratuits

Et c’est que depuis quelques années, bon nombre de ces jeux simples sont apparus sur le PS Store dont l’unique raison d’être est d’offrir un trophée Platine de la manière la plus rapide et la plus directe possible. Maintenant, Sony dit « non » à ces jeux, comme l’indique Dex.exe, depuis que la multinationale japonaise a commencé à envoyer une carte aux créateurs de ce type de jeu que leur travail sera supprimé du PS Store, en plus de sauf la possibilité que certains développeurs ne continuent pas à publier leurs titres sur le PS Store.

« SIE s’efforce de garantir que les clients puissent rechercher et découvrir la gamme complète d’expériences sur PlayStation, et que les partenaires aient un moyen équitable d’être découverts. Lorsque des partenaires surchargent ou spamment le PlayStation Store avec de nombreuses variantes du même type de contenu, cela peut affecter négativement à la fois l’expérience client et partenaire », peut-on lire dans la carte envoyée par Sony.

Il existe de nombreux titres que l’on peut trouver dans le PS Store qui offrent cette fonctionnalité -la simple obtention de Platines- en échange de quelques euros, comme la ligne Caress, où il suffit d’appuyer sur un bouton pendant quelques minutes pour se caresser un animal de compagnie virtuel et ainsi obtenir un Platine. My Name is Mayo est un autre exemple populaire, pour seulement 3,99 euros en échange d’un Platinum obtenu presque seul.

Source | Dex.exe