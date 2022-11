Téléchargez ces fonds d’écran schématiques incroyablement détaillés pour l’iPhone 14 de Basic Apple Guy

L’assistant de conception Basic Apple Guy est de retour avec sa dernière création – des fonds d’écran schématiques incroyablement détaillés et superposés pour iPhone 14 dans une variété de couleurs. Découvrez le travail effectué dans ce projet ci-dessous et téléchargez les nouveaux fonds d’écran pour votre iPhone.

Basic Apple Guy a partagé les nouveaux fonds d’écran gratuitement sur son blog (soutenez-le avec un conseil ici) et a détaillé les semaines de travail incroyablement précises qui y ont été consacrées.

« Enfin, les schémas de mon iPhone 14 sont terminés ! Cela inclut des schémas pour l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max. Ce projet a mis des mois à se préparer, et je suis si heureux que :

J’ai enfin terminé. Vous pouvez voir tout le travail que j’ai fait à huis clos ces derniers mois, et; Je peux enfin reposer mes yeux très fatigués pendant une minute.

Ce projet a commencé le 21 septembre, quelques jours seulement après que l’iPhone 14 est devenu accessible au public et que le démontage a commencé à sortir. Les photos publiées par iFixit étaient indispensables dans ce projet, je les remercie donc encore une fois de les avoir rendues publiques ! »

Comment télécharger les wallappers schématiques de l’iPhone 14

Contexte des processus créatifs

Basic Apple Guy a partagé les défis liés à la réalisation de ces créations :

« Une décision de conception importante à souligner concernant les schémas de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus est qu’ils sont à la fois inversés et inversés horizontalement. Cette décision, j’expliquerai plus dans un instant, a été prise parce que l’iPhone 14 a reçu une refonte importante de son boîtier pour améliorer sa réparabilité. Avec les téléphones précédents, et comme c’est toujours le cas sur l’iPhone 14 Pro, endommager l’arrière de l’appareil nécessiterait de tout remplacer sauf l’écran ; essentiellement, un nouveau téléphone. Mais avec l’iPhone 14, Apple a introduit un panneau de protection en aluminium pris en sandwich entre l’écran et l’arrière de l’appareil, permettant aux deux côtés d’être réparés beaucoup plus efficacement. Cela permet toujours d’échanger la façade en verre, mais cela permet désormais à la vitre arrière d’obtenir le même traitement sans remplacer la plupart des composants internes.

Du point de vue de la conception, cela indique que si je devais faire un schéma traditionnel comme si vous regardiez à travers le verre les composants, tout ce que vous verriez est le bouclier en aluminium et pas grand-chose d’autre. Plutôt ennuyeux. Donc, à la place, j’ai refait le schéma comme si vous ouvriez le téléphone par l’arrière, vous permettant de voir la caméra et les composants d’une manière entièrement nouvelle. C’est ce que je voulais dire quand j’ai qualifié le schéma de renversé.

La décision d’aborder le schéma de cette manière a également présenté de nouveaux défis alors que j’essayais d’en faire mes schémas les plus détaillés à ce jour. Et de loin, les pièces les plus complexes de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus étaient les modules de caméra. La rédaction de ceux-ci impliquait de bricoler des calques et des remplissages multiples pour créer une impression de profondeur afin de construire de nouveaux éléments et textures comme le capteur de caméra, le couvercle en verre et le mécanisme de décalage du capteur.

D’autres parties du processus de conception comprenaient la création de centaines de composants avec des couches, des ombrages et des textures qui se chevauchent et qui devaient tous s’emboîter parfaitement. Et même si chaque composant ne prend que 2 à 3 minutes à fabriquer, au moment où j’ai fabriqué à la main les 482 pièces individuelles (iPhone 14 Plus), je regardais un projet qui prenait plus de 20 heures PAR SCHÉMA !

Heureusement, l’iPhone 14 & 14 Plus partageait beaucoup de composants de forme similaire, donc grâce à cela et à une bonne gestion des calques de ma part (ouf !), une fois que j’ai terminé le schéma de l’iPhone 14, j’ai pu en rédiger un pour l’iPhone 14 Plus dans environ la moitié de ce temps.

