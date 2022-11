Les premières images de Vikings Valhalla 2 anticipent une violente histoire de vengeance

Vikings Valhalla prépare déjà son débarquement sur Netflix avec sa deuxième saison tant attendue. A tel point que les responsables ont partagé les premières images de ce nouveau lot d’épisodes accompagnés de leur date de sortie définitive sur la plateforme de streaming. Ainsi, les fans de ce célèbre spin-off des Vikings ont rendez-vous le 12 janvier 2023 avec la mise à disposition d’une saison 2 composée de 8 épisodes d’environ 50 minutes chacun. Et nous avons déjà les premiers détails de la fuite des protagonistes de Vikings Valhalla vers une Scandinavie hostile après la fin de la première saison.

Les protagonistes sont contraints de fuir en Scandinavie

Ainsi, cette première série d’images de Vikings Valhalla nous montre l’exil des trois protagonistes de la série -Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson- dans les froides terres scandinaves, le tout après la chute tragique du Kattegat dans la première saison : » Tout le concept de la saison 2 est que nous prenons ces trois héros qui sont en Scandinavie et les poussons hors de leur zone de confort. Pour Harald et Leif, c’est comme un road trip : ce sont Thelma et Louise sur le Dniepr. Les deux vont commencer cette incroyable aventure. Freydis ira en Poméranie, qui est un milieu très difficile », explique le créateur de la série Jeb Stuart, tel que collecté par le médium Collider.

« La saison 2 montrera que parfois, lorsque vous traînez avec des gens qui vous ressemblent, mangez comme vous, parlez comme vous, vous rencontrerez toujours des problèmes. Vous devez donc ajouter de l’huile sur le feu, ce que les Vikings ont fait, je pense. Et ils l’ont fait de manière fantastique, je pense mieux que toute autre culture. Nous avons donc réuni ce groupe diversifié de nobles russes, d’astronomes musulmans et d’escrocs et ils viennent tous de Novgorod », conclut Stuart.

Avec un casting mené par Sam Corlett (Leif Eriksson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter) et Leo Suter (Harald Sigurdsson), la saison 2 accueille Bradley James en Harekr, Hayat Kamille en Mariam, Marcin Dorocinski en roi Yaroslav le Sage et Sofya Lebedeva en Elena comme principales nouveautés.

Vikings Valhalla saison 2 arrive sur Netflix le 12 janvier 2023.

Source | Collisionneur