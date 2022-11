Bardock contre le destin : premier gameplay de Dragon Ball Z Kakarot DLC 4

Nous avons déjà un premier trailer de gameplay (sur ces lignes) du DLC qui lancera la nouvelle saison de contenu téléchargeable pour Dragon Ball Z Kakarot. Un premier gameplay de Bardock – Alone Against Fate (Bardock – Alone Against Fate), une extension dans laquelle on s’occupera du père de Goku alors qu’il était encore membre des Forces Freezer. Dans le skin du saiyan nous tenterons d’éviter le sort de la planète Vegeta.

Ce sera le premier des trois DLC qui composeront le Dragon Ball Z : Kakarot Season Pass 2, dont le contenu arrivera progressivement tout au long de 2023. Le précédent, qui était au prix de 24,99 euros (ces jours-ci 12h49 à l’occasion de Black Vendredi, profitez-en) comprenait deux extensions thématiques avec une poignée de combats de boss (Battle of the Gods et Golden Freezer) plus un arc narratif de Trunks appelé The Warrior of Hope. Si la mise à jour de Bardock ressemble à cette dernière, comme il ressort de la bande-annonce, c’est un autre incontournable pour les fans du jeu.

Versions de nouvelle génération en route

Bardock — Alone Against Fate vise à arriver main dans la main avec la version remaniée du jeu pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Et c’est que Dagon Ball Z Kakarot fera le saut vers la nouvelle génération le 12 janvier 2023. Les grands changements entre les versions auront à voir avec des problèmes de résolution, de fréquence d’images et de temps de chargement, bien que nous devrons attendre leur lancement pour voir les premières comparaisons et se débarrasser des doutes. Avec un 8 dans la revue FreeGameTip, Kakarot est une approche de Dragon Ball différente de ce à quoi nous sommes habitués, avec un sens de l’aventure que les adaptations de la saga avaient depuis longtemps perdu et que nous sommes extrêmement heureux d’avoir retrouvé. Rien de moins que de célébrer leur deuxième anniversaire, s’ils sont tous comme ça, qu’il y en ait beaucoup d’autres.