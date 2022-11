Les nouvelles de Twitter sont bonnes pour un changement : embauchez maintenant ; plans de chat vidéo et vocal ; objectif anti-usurpation d’identité

Depuis la prise de contrôle de Musk, l’actualité de Twitter est… intéressante. Mais il semble y avoir de bonnes nouvelles aujourd’hui, car l’entreprise vise à commencer à remplacer les ingénieurs et à se fixer de nouveaux objectifs…

Nous embauchons

Une combinaison de licenciements et de démissions a vu Twitter perdre au moins les deux tiers de ses effectifs presque du jour au lendemain. La perte d’ingénieurs en particulier a suscité de nombreuses inquiétudes, les experts soulignant les innombrables façons dont la plate-forme pourrait tomber sans que les travaux de maintenance ne se déroulent tranquillement en arrière-plan.

Jusqu’à présent, le seul échec majeur visible a été le système de détection des violations du droit d’auteur, les farceurs en profitant pour tweeter des films entiers sous la forme d’une série de clips de deux minutes.

Musk avait d’abord semblé croire que le service irait bien avec un personnel squelettique, mais Le bord rapporte qu’il embauche maintenant.

Lors d’une réunion à main levée avec les employés de Twitter aujourd’hui, Musk a déclaré que l’entreprise en avait fini avec les licenciements et le recrutement actif pour des postes dans l’ingénierie et les ventes et que les employés étaient encouragés à faire des recommandations, selon deux personnes présentes et un enregistrement partiel obtenu par Le bord. Ses commentaires ont été faits le jour même où une vague non précisée de coupes a frappé le service des ventes de Twitter, qui a perdu la quasi-totalité de sa haute direction depuis que Musk a pris le relais.

Une nouvelle recrue – mais seulement pour 12 semaines – a été l’ancien hacker d’iPhone George Hotz, alias Geohot. C’est une location intéressante, étant donné que Musk n’a pas vraiment été fan de Hotz dans le passé, mais Hotz a tweeté que il était partant pour un stageet Musk a répondu positivement. Le bord rapporte que l’accord est maintenant conclu, Hotz travaillant à réparer la fonctionnalité de recherche notoirement médiocre de Twitter.

Quant aux anciens ingénieurs de Twitter, les opportunités ne manquent pas pour eux, rapporte Reutercar d’autres entreprises technologiques les courtisent spécifiquement.

Chat vocal et vidéo prévu

Nous avions déjà entendu dire que Musk prévoyait de crypter les messages directs de bout en bout, alignant ainsi la plate-forme sur la plupart des services de messagerie existants, et Le bord dit que ce n’est pas la seule amélioration prévue pour les DM.

Encadré par des slides de présentation intitulées « Twitter 2.0 » au siège social de Twitter à San Francisco lundi, Musk a déclaré aux employés que l’entreprise chiffrerait les DM et travaillerait pour ajouter des appels vidéo et vocaux cryptés entre les comptes, selon un enregistrement de la réunion obtenu par The Verge.

Le créateur du signal, Moxie Marlinspike, serait disposé à aider au travail de cryptage.

Plan non divulgué pour corriger les usurpations d’identité avec Twitter Blue

L’un des développements les plus chaotiques sous la propriété de Musk a été la décision de rendre la vérification accessible à toute personne disposée à payer 8 $ pour le privilège. C’était contre l’avis de ses dirigeants de Trust and Safety – qui ont ensuite été licenciés ou démissionnés – et ont bien sûr donné libre cours aux trolls, aux farceurs et aux escrocs.

L’abonnement Twitter Blue a été rapidement retiré après que Musk ait vu les résultats par lui-même. Une deuxième coche de vérification a également été introduit et presque immédiatement tué.

Musk avait précédemment déclaré que Twitter Blue reviendrait le 29 novembre, mais n’a donné aucune idée de la manière dont l’entreprise arrêterait d’en abuser. Le bord rapporte que cette date pourrait maintenant glisser, Musk déclarant que Blue ne redémarrera pas tant que « nous ne serons pas convaincus que des usurpations d’identité importantes ne se produiront pas ».

Encore une fois, cependant, nous n’avons aucune idée de la manière dont Musk prévoit d’empêcher les usurpations d’identité. Une possibilité serait de vérifier les identités à l’aide de cartes de crédit, mais n’importe qui peut utiliser un service comme Revolut pour créer des cartes virtuelles jetables au nom de son choix.

Alternatives à Twitter en demande

Le désordre a conduit certains à quitter la plate-forme – y compris Phil Schiller, un collègue d’Apple – tandis que beaucoup d’autres explorent des alternatives.

Mastodon s’est jusqu’à présent avéré être le plus populaire d’entre eux. Les faux comptes étant particulièrement problématiques pour les journalistes, beaucoup ont Le New York Times rapporte que Journa.host sur Mastodon espère devenir une alternative fiable.

Tech Crunch rapporte que Tumblr ajoute également la prise en charge d’ActivityPub, une autre plate-forme alimentée par Mastodon.

Photo : Chris Montgomery/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :