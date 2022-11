Ce message dans une bouteille est peut-être le plus ancien du monde

Récemment découvert en Ecosse, le message a été caché sous le plancher d’une maison d’Edimbourg pendant 135 ans. Voici ce qui était écrit.

Un message dans une bouteille récemment découvert en Écosse après 135 ans pourrait être le plus ancien jamais trouvé, battant le plus ancien récupéré à ce jour, qui a 132 ans. Le message était caché dans une bouteille de whisky sous le plancher d’une maison d’Édimbourg, où un plombier du nom de Peter Allan perçait un trou pour trouver les tuyaux d’un radiateur. « La pièce mesurait 3 mètres sur 4,5 mètres, et j’ai coupé le sol exactement autour de la bouteille, ne sachant pas qu’elle était là. Je ne peux pas le croire » dit l’homme au Bbc.

Stupéfait par la découverte fortuite, Allan se précipita en bas pour prévenir la propriétaire, Mme Eilidh Stimpson, qui décida d’attendre que ses deux enfants de huit et dix ans reviennent de l’école pour tenter de récupérer le mot de la bouteille. « Nous avons essayé de le retirer avec des pinces et des pincettes mais il a commencé à se déchirer un peu – a expliqué Stimpson, qui est médecin de famille de profession – . Nous ne voulions pas l’endommager davantage, nous avons donc malheureusement dû casser la bouteille avec un marteau”.

Restant pratiquement intact pendant 7 049 semaines et quatre jours, le message sur la feuille de papier enroulée était écrit en anglais, en écriture cursive tordue, et se lisait comme suit :

« James Ritchie et John Grieve ont posé ce sol, mais ils n’ont pas bu de whisky. 6 octobre 1887. Celui qui trouve cette bouteille peut penser que notre poussière vole le long de la route”.

Intriguée d’en savoir plus sur les deux hommes, Mme Eilidh a demandé à un de ses amis de faire des recherches, découvrant que les deux ont été enregistrés dans un recensement de 1881 comme vivant dans la région de Newington, à un peu plus de six miles de l’appartement, situé dans le Morningside. Région. M. Allan soupçonne que la bouteille était cachée sous le sol de ce qui était autrefois une chambre de bonne, mais jusqu’à présent, très peu de l’histoire de la maison a émergé.

Avant cette découverte, le plus ancien message contenu dans une bouteille avait été trouvé en Australie en 2018 par une famille se promenant le long d’une plage au nord de Perth sur la côte ouest, jeté par-dessus bord par un marin allemand et laissé à l’intérieur d’une bouteille de gin hollandais. depuis 132 ans. À l’intérieur se trouvait une note datée du 12 juin 1886, expliquant qu’elle avait été écrite sur un bateau à environ 950 kilomètres au large de l’océan Indien.

Si la découverte en Ecosse est confirmée comme authentique, et la date vérifiée avec précision, le billet des deux ouvriers d’Edimbourg pourrait donc devenir, avec ses 135 ans, le plus ancien message en bouteille au monde.