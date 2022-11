L’accès anticipé à Android 13 est désormais disponible pour Realme GT, GT Neo 2 et Narzo 50

Realme vient d’annoncer le programme d’accès anticipé à Android 13 pour trois modèles. Realme GT 5G, Realme GT Neo 2 5G et Realme Narzo 50 5G sont les derniers téléphones Realme à goûter à Android 13. Évidemment, la mise à jour apporte une pile de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Si vous souhaitez essayer l’accès anticipé sur votre smartphone Realme, vous pouvez participer au programme bêta fermé.

Realme a officiellement partagé les informations sur le programme bêta sur son forum communautaire. Selon les détails, la société a mentionné que les trois modèles doivent fonctionner sur la dernière version logicielle disponible.

Realme GT 5G devrait fonctionner sur RMX2202_11.C.25

Realme GT Neo 2 5G devrait fonctionner sur RMX3370_11.C.09

Realme Narzo 50 5G devrait fonctionner sur RMX3571_11.A.07 / RMX3571_11.A.08 / RMX3571_11.A.10

Que vous possédiez Realme GT 5G, Realme GT Neo 2 5G ou Realme Narzo 50 5G, assurez-vous que votre téléphone doit fonctionner sur l’une des versions logicielles mentionnées ci-dessus. Si votre téléphone est sur la dernière version, vous pouvez participer au programme d’accès anticipé. La version bêta est déjà disponible pour les développeurs, elle sera étendue aux bêta-testeurs publics via une version bêta ouverte dans les prochains jours, et plus tard, la version stable sera publiée pour tout le monde.

Passant aux fonctionnalités et aux modifications, Realme annonce ensuite l’accès anticipé à Android 13 avec des fonctionnalités telles que des éléments de conception aquamorphiques, davantage de nouvelles palettes de couleurs, le nouveau Quantum Engine 4.0, une police optimisée pour une meilleure lisibilité, une conception de widget optimisée, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, prise en charge de Bitmoji pour AOD, Hyperboost GPA 4.0 amélioré pour les jeux, et plus encore.

Si vous possédez l’un des trois téléphones Realme et que vous souhaitez essayer Android 13 sur votre téléphone, assurez-vous que votre téléphone fonctionne avec le dernier logiciel disponible, puis accédez à la mise à jour du logiciel dans les paramètres et appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit. , puis sélectionnez Version d’évaluation et entrez les détails requis.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 50 %. Vous pouvez également revenir à la version stable d’Android 12 à l’avenir si vous le souhaitez, les étapes sont répertoriées sur le post du forum de la communauté de Realme, étapes pour Realme GT 5G, GT Néo 2et Narzo 50.

