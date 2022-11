Onexplayer Prépare Le Mix Définitif Entre Switch Et Steam Deck

OneXPlayer 2, le monstre convertible

Parmi les nombreux protagonistes qui existent autour de ce type de console, on peut trouver OneXPlayer, un fabricant qui a beaucoup attiré l’attention avec ses OnexPlayer Mini et Mini Pro, et qui semble désormais disposé à faire le saut vers une deuxième génération très frappante . .

Pour le moment, la seule chose qu’ils ont partagée est une caractéristique très distinctive dans sa conception, car il aura des contrôleurs amovibles dans le plus pur style Nintendo Switch. Cette option est essentiellement incluse car la console vous invitera à l’utiliser en mode bureau, puisqu’elle dispose d’un gigantesque écran de 8,4 pouces avec lequel deux joueurs peuvent facilement jouer simultanément.

En tout cas, tout cela n’est que suppositions, puisque comme on dit, il n’y a rien de confirmé jusqu’à présent. La seule chose qu’ils disent, c’est que ce sera une console multifonctionnelle, puissante et « professionnelle ».

Fonctionnalités confirmées

Comme annoncé dans la vidéo officielle du teaser qu’ils ont publié, le processeur qu’il monte sera un AMD Ryzen 6800U comme c’était le cas dans le dernier modèle de la marque, mais il y aura aussi la possibilité de choisir une configuration avec une 13ème génération Core i7. L’écran atteindrait une résolution de 2,6K, ce qui n’est pas exactement la plus optimisée pour un ordinateur portable, mais étant donné qu’il a beaucoup de spécifications, ce ne sera pas un problème (une résolution inférieure aiderait à obtenir de meilleures performances). Il aura également un stylet avec 4096 niveaux de pression et une batterie de 65,5 Wh typique d’un ordinateur portable.

Un prix des plus normaux ?

Compte tenu des prix qu’avaient les versions précédentes du OneXPlayer, il est normal que ce nouveau modèle se situe autour de 1 500 et 1 800 euros. Ce sont des montants qui attirent beaucoup d’attention si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’ordinateurs portables pour les jeux, mais avec les composants qu’il monte à l’intérieur, il faut s’attendre à ce qu’il ait ces prix.

Et c’est que ces configurations vous permettent de jouer à des jeux AAA avec des paramètres graphiques très élevés avec une normalité totale, ce qui était impensable il y a encore quelques mois, mais qui est aujourd’hui possible grâce aux monstres portables que les fabricants lancent.

Le nouveau OneXPlayer n’arrivera qu’en 2023, mais les réservations pourront être faites le 25 novembre prochain dès son annonce officielle.

Est-ce mieux qu’un Steam Deck ?

Sur le papier, les spécifications techniques de ce OneXPlayer sont bien supérieures à celles du Steam Deck, mais si l’on parle de l’expérience de jeu, tout pourrait changer. Grâce à Steam OS, la console de Valve offre un système très confortable pour gérer et exécuter des jeux, tandis que l’option Windows 11 de OneXPlayer donne aux utilisateurs une liberté totale lorsqu’il s’agit de presser l’appareil.

Ce sont deux propositions différentes (oui, Steam Deck fonctionne également sous Windows, mais pas 100% officiel), donc tout dépendra probablement de votre profil.