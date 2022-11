Ultra Beasts et Astral Eclipse dans Pokémon GO : toutes les infos sur les événements et Raids à venir

Joueurs de Pokémon GO, préparez-vous, car des nouvelles juteuses arrivent ces derniers jours de novembre 2022 sous la forme de l’événement Astral Eclipse, de nouveaux raids et l’arrivée de plus d’Ultra Beasts. Juste en dessous nous vous donnons tous les détails à ce sujet, qui ne sont pas peu nombreux justement :

Événement Astral Eclipse dans Pokémon GO: dates, heures et tous les détails

L’événement Pokémon GO Astral Eclipse se déroule du mercredi 23 novembre 2022 à 10h00 (heure locale) au lundi 28 novembre 2022 à 20h00 (heure locale). Les Pokémon Solgaleo et Lunala feront leurs débuts dans Pokémon GO avec l’arrivée de cet événement ; l’une des façons de les obtenir est de faire évoluer un Cosmoem avec 100 bonbons Cosmog pendant la journée pour obtenir un Solgaleo, et de faire évoluer un Cosmoem avec 100 bonbons Cosmog pendant la nuit pour obtenir Lunala.

L’une des grandes nouveautés de l’événement Astral Eclipse est l’arrivée de Solgaleo et Lunala sur Pokémon GO

Au début de l’événement Astral Eclipse le mercredi 23 novembre, les trois dernières phases de la recherche spéciale A Cosmic Companion, axées sur Cosmog et ses évolutions, seront débloquées. Bien sûr, nous aurons le guide mis à jour correspondant lorsque cela se produira.

Un compagnon cosmique est une recherche spéciale Pokémon GO centrée sur Cosmog.

Pendant l’événement Astral Eclipse, les Pokémon sauvages suivants apparaîtront plus fréquemment dans Pokémon GO :

Rencontres de Pokémon sauvages disponibles dans l’événement Pokémon GO Astral Eclipse

Alolan Rattata (Il est possible qu’il soit brillant/brillant)

Alolan Sandshrew (Chance d’être brillant/brillant)

Clefairy (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Goupix d’Alolan (il est possible qu’il soit brillant/variocolore)

Staryu (il y a une possibilité que ce soit Shiny / Variocolor)

Hoohoot (il est possible que ce soit Shiny/Variocolor)

Sunkern (il y a une possibilité que ce soit Shiny / Variocolor)

Lunatone (il est possible qu’il soit Shiny / Variocolor)

Solrock (il y a une possibilité que ce soit Shiny / Variocolor)

Munna (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Cottonee (il y a une possibilité que ce soit Shiny/Variocolor)

Pétilil

Yungoos (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

Pendant l’événement Astral Eclipse, les Raids suivants seront disponibles dans Pokémon GO :

Raids disponibles pendant l’événement Pokémon GO Astral Eclipse

One Star Raids : Drifloon (peut être brillant/brillant), Frillish (rose), Frillish (bleu), Inkay (peut être brillant/brillant) et Rockruff (peut être brillant/brillant).

Raids trois étoiles : Tentacruel, Druddigon (possible Shiny/Variocolor) et Braviary de Hisui (possible Shiny/Variocolor).

Raids cinq étoiles : Nihilego.

Mega Raids : Mega Houndoom (il est possible que ce soit Shiny/Variocolor).

Pendant l’événement Astral Eclipse, il y aura des recherches exclusives et des tâches de terrain; le Pokémon que nous pourrons obtenir en complétant sept d’entre eux sera Staryu, qui peut aussi être Shiny/Variocolor si nous avons de la chance.

Staryu est le Pokémon que nous pouvons obtenir en effectuant des tâches de recherche sur le terrain lors de l’événement Astral Eclipse dans Pokémon GO

Cela ne s’arrête pas là; Il y aura également un défi de collecte avec lequel nous pourrons obtenir Stardust et des vêtements pour notre avatar disponibles dans le store basés sur Lunala et Solgaleo :

Ailes de Lunala (sac à dos)

Masque Solgaleo (chapeau)

Pantalon de Lunala

Chaussures Solgaléo

Chaussettes Galactiques

Les vêtements Solgaleo et Lunala seront disponibles dans la boutique lors de l’événement Pokémon GO Astral Eclipse

Enfin, le 27 novembre 2022, de 11h00 à 17h00 heure locale, les Ultra Beasts débarquent sur Pokémon GO. Plus d’informations juste en dessous :

Raids d’Ultra Beasts dans Pokémon GO : dates, heures et Pokémon disponibles

Dimanche prochain, le 27 novembre 2022, de 11h00 (heure locale) à 17h00 (heure locale), les Ultra Beasts arriveront aux Gym Raids autour du monde dans Pokémon GO. Différents Pokémon arriveront dans chaque territoire de la planète :

Ce seront tous les Pokémon Ultra Beast disponibles en Raids dans Pokémon GO le dimanche 27/11/2022

Amérique : Nihilego, Buzzwole et Guzzlord.

Asie-Pacifique : Nihilego, Xurkitree et Guzzlord.

Europe : Nihilego, Pheromosa et Guzzlord.

Hémisphère Nord : Kartana.

Hémisphère Sud : Celesteela.

Au cours de cette même journée, le 27/11/2022, une Recherche Temporaire sera disponible qui nous permettra de rencontrer les Ultra Bêtes suivantes : Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Guzzlord, Celesteela et Kartana.

Nous pouvons rencontrer ces Ultra Beasts le 27/11/2022 en complétant l’enquête temporaire de Pokémon GO

Lorsque vous battez un Ultra Beast lors d’un raid, les Pokémon sauvages suivants apparaîtront autour du gymnase où le raid s’est produit :

Si nous vainquons une Ultra Beast dans un Raid, ces Pokémon sauvages apparaîtront autour du Gym

machoke

Scyther (il est possible qu’il soit Shiny/Variocolor)

Magmar (il y a une possibilité que ce soit Shiny / Variocolor)

Gulpin

Absol (il est possible que ce soit Shiny / Variocolor).

Mincinno (il est possible que ce soit Shiny/Variocolor ; les probabilités sont plus élevées que celles des autres)

frileux

Dedenne

Du lundi 21 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022, nous pourrons parrainer des amis pour qu’ils rejoignent Pokémon GO afin d’obtenir les prix suivants :

50 000 personnes parrainées : tous les joueurs recevront gratuitement un module de leurre, disponible dans la boutique.

100 000 personnes recommandées : Tous les joueurs pourront utiliser les Ente Balls face aux Ultra Beasts lors de l’Ultra Beasts Emergence : Global.

Pour parrainer des amis, nous devons leur envoyer des invitations à télécharger et à enregistrer Pokémon GO à partir de la section de nos données Pokémon Trainer.

Et enfin, lors de l’événement Pokémon GO Ultra Beasts en novembre 2022, les modificateurs et bonus suivants seront appliqués :

x1,25 XP pour avoir remporté des Raids contre des Ultra Beasts.

Nous obtiendrons jusqu’à cinq passes de raid supplémentaires en faisant tourner des disques photo dans les PokéStops et les arènes pendant l’événement et jusqu’à deux heures après sa fin.

Nous aurons plus de chances d’obtenir des bonbons rares ++ dans les raids en face à face.

Dans notre guide Pokémon GO, nous couvrirons ces événements. En attendant, nous vous recommandons de jeter un œil à la façon d’ajouter des amis et de leur envoyer des cadeaux, afin que vous ayez des articles à revendre.

Source : Pokémon GO [1] [2]