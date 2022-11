La conception de l’iPhone 15 comprendra un boîtier en titane, peut avoir un dos arrondi de style iPhone 5C

Un leaker de fonds avec un bilan décent a rapporté que la conception de l’iPhone 15 comportera un boîtier en titane et pourrait avoir un dos arrondi, plutôt que le bord carré des modèles actuels.

Cela pourrait donner à la gamme d’iPhone de l’année prochaine un profil similaire à celui de l’iPhone 5C, où l’avant du boîtier était carré mais l’arrière était arrondi…

CrevettePommePro a tweeté un rapport, qui, selon eux, est loin d’être certain à ce stade.

D’après les premières informations dont je dispose, l’iPhone 15 comportera un nouveau design de bordure. Le coin du bord arrière (comme indiqué dans les images) sera arrondi et non plus carré.

Le matériau sera également du titane.

Encore très tôt alors prenez-le tel quel.