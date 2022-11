Obtenez de l’XP rapide avec les missions Montrez-leur votre passion dans Fortnite : guide étape par étape

À partir du 21 novembre 2022, les missions Montrez-leur votre passion dans Fortnite sont disponibles, ce qui nous permet d’acquérir beaucoup d’expérience. Il s’agit d’un événement à durée limitée qui nous oblige à effectuer certaines tâches dans la saison 4 de Fortnite, puis à échanger les récompenses sur le Web. Juste en dessous on vous dit tous les détails :

Montrez-leur vos missions de passion dans la saison 4 de Fortnite : comment participer

Pour participer aux missions Montrez-leur votre passion dans Fortnite, nous devons effectuer les étapes suivantes :

Nous entrons sur le site Web Show Your Passion et nous nous connectons avec notre compte Fortnite/Epic Games. Nous passons en revue les tâches à accomplir chaque jour et nous les exécutons. À chaque tâche que nous accomplissons, nous entrons à nouveau sur le Web pour collecter la ou les récompenses. La prochaine fois que nous nous connecterons à Fortnite, ils seront ajoutés à notre compte.

Les missions Montrez-leur votre passion dans Fortnite sont disponibles jusqu’au 28/11/2022 à 05h59 CET. Nous avons jusque-là pour terminer toutes les tâches et obtenir les récompenses.

L’événement Show Your Passion Fortnite consiste à se connecter au Web, puis à effectuer les tâches qui nous sont indiquées

Pour avoir obtenu au moins un point chaque jour, nous obtiendrons l’émoticône Raise the Trophy. Pour atteindre l’objectif de points quotidiens de n’importe quel jour, nous obtiendrons 50 000 XP de saison pour chacun d’eux. En bref : les récompenses sont une émoticône et 350 000 XP si on fait toutes les tâches.

Chaque jour, nous avons une mission différente

Lundi 21 novembre – Tâche 1

La tâche du lundi 21 novembre consiste à éliminer les adversaires dans les modes de jeu Solo, Duos, Trios ou Squads, Battle Royale ou Zero Build. Pour chaque ennemi éliminé, nous obtenons un point. L’objectif de points du jour nous demande d’éliminer 20 ennemis au total.

Mardi 22 novembre – Tâche 2

En construction.

Mercredi 23 novembre – Tâche 3

En construction.

Jeudi 24 novembre – Tâche 4

En construction.

Vendredi 25 novembre – Tâche 5

En construction.

Samedi 26 novembre – Tâche 6

En construction.

Lundi 27 novembre – Tâche 7

En construction.

Note de l’auteur : Nous mettrons à jour ce guide tous les jours pendant que l’événement est actif.

