Michael J. Fox (Returnal vers le futur) reçoit son Oscar et fait vibrer le monde : "Arrête, tu me fais trembler"

Après les retrouvailles émouvantes entre Michael J. Fox et Christopher Lloyd il y a quelques semaines, le protagoniste de Returnal vers le futur nous a de nouveau laissé au bord des larmes, mais cette fois à cause du discours qu’il a prononcé aux Government Awards, où il a reçu un Oscar honorifique, le Gene Hershel Humanitarian Award. Cette reconnaissance de la Film Academy est décernée aux personnes ayant « des contributions exceptionnelles à des causes humanitaires » et met en lumière le combat de l’acteur contre la maladie de Parkinson depuis qu’il a été diagnostiqué en 1991 à l’âge de 29 ans. Depuis, il combat la maladie depuis trois décennies et fait parallèlement des recherches sur celle-ci grâce à la Fondation Michael J. Fox.

« Vous avez montré comment vous battre sans perdre foi en l’art. Vous n’avez jamais voulu qu’ils aient pitié de vous. Vulnérable, oui. Victime, jamais. Inspiration, toujours. En plus d’être talentueux, vous êtes une personne formidable. Toute votre le travail apporte une grande humanité », a récité Woody Harrelson, un ami proche de Fox et chargé de lui offrir la statuette. « Il n’a pas choisi d’être un patient de la maladie de Parkinson ou un défenseur de la maladie, mais ne vous y trompez pas, c’est son meilleur rôle. Vous êtes un symbole et un souffle de vie qui aideront à faire avancer la recherche d’un remède. Le Michael J . La Fondation Fox a collecté plus d’un milliard de dollars pour la cause, donnant l’exemple ultime de la façon de se battre et de vivre. Aujourd’hui, vous êtes aussi aimé pour votre activisme que pour votre performance.

De son côté, l’acteur s’est attiré les applaudissements et les rires des personnes présentes avec un discours dans lequel il a fait preuve de l’humour caractéristique avec lequel il a toujours affronté la situation. Ça a commencé par « Les gars, vous me faites trembler. Arrêtez ça » et ça s’est terminé par « Je ne peux pas marcher et porter ce truc (l’Oscar) en même temps, alors je vais demander à Tracy (Tracy Pollan, sa femme) pour porter le poids une fois de plus ». Cependant, il y avait aussi le temps de l’émotion : « Ne nous leurrons pas, c’est une garce qu’on m’ait diagnostiqué la maladie de Parkinson à 29 ans. N’applaudissez pas, les choses sont comme ça, elles arrivent, c’est synonyme du fait que nous sommes vivants. Mais la vie aussi m’a donné le succès, une femme et une famille. Elle m’a préparé pour cette opportunité profonde, pour cette responsabilité. C’est un honneur et je suis très reconnaissant. Et quoi qu’ils disent, personne ne peut nie plus que dans les années 80 j’étais un acteur très célèbre ».